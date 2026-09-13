KPK Geledah Rumah Mewah Ipda Yayat yang Hanya Bergaji Pokok Rp 2,9 Juta

MEWAH: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota Polri, Yayat Sudrajat alias Lippo, di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/9). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap proyek. Kasus ini menjerat Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik KPK menggeledah kediaman anggota Polri Yayat Sudrajat alias Lippo. Penggeledahan berlangsung di kawasan Raffles Hills Cibubur, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (10/9).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penggeledahan itu. Rumah Yayat menjadi salah satu lokasi yang didatangi penyidik untuk mencari barang bukti terkait perkara.
"Penyidik melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan (Yayat Sudrajat) yang berlokasi di daerah Cibubur, Depok," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/9) malam.
Dalam penggeledahan itu, penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik (BBE). KPK menduga barang tersebut bisa jadi petunjuk kasus suap proyek Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Budi menyampaikan, barang yang diamankan belum langsung dikaitkan dengan perkara. Penyidik akan menganalisis dan mendalami barang bukti itu lebih dulu.
Konfirmasi juga dilakukan lewat pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus ini. "Karena memang dari pengembangan penyidikan perkara ini, ini masih tahap awal untuk pemeriksaan terhadap saksi ataupun penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik," jelasnya.
Nama Yayat Sudrajat masuk sorotan dalam fakta dugaan korupsi proyek di Kabupaten Bekasi. Ia anggota Polri aktif Unit Intelijen Keamanan (Intelkam) Polsek Cimanggis, Depok.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022