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Muhammad Ridwan
Senin, 14 September 2026 | 01.41 WIB

KPK Geledah Rumah Mewah Ipda Yayat yang Hanya Bergaji Pokok Rp 2,9 Juta

MEWAH: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota Polri, Yayat Sudrajat alias Lippo, di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/9). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com) - Image

MEWAH: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota Polri, Yayat Sudrajat alias Lippo, di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/9). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap proyek. Kasus ini menjerat Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik KPK menggeledah kediaman anggota Polri Yayat Sudrajat alias Lippo. Penggeledahan berlangsung di kawasan Raffles Hills Cibubur, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (10/9).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penggeledahan itu. Rumah Yayat menjadi salah satu lokasi yang didatangi penyidik untuk mencari barang bukti terkait perkara.

"Penyidik melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan (Yayat Sudrajat) yang berlokasi di daerah Cibubur, Depok," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/9) malam.

Dalam penggeledahan itu, penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik (BBE). KPK menduga barang tersebut bisa jadi petunjuk kasus suap proyek Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Budi menyampaikan, barang yang diamankan belum langsung dikaitkan dengan perkara. Penyidik akan menganalisis dan mendalami barang bukti itu lebih dulu.

Konfirmasi juga dilakukan lewat pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus ini. "Karena memang dari pengembangan penyidikan perkara ini, ini masih tahap awal untuk pemeriksaan terhadap saksi ataupun penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik," jelasnya.

Yayat Sudrajat Diduga Bergaji Pokok Hanya Rp 2,9 Juta

Nama Yayat Sudrajat masuk sorotan dalam fakta dugaan korupsi proyek di Kabupaten Bekasi. Ia anggota Polri aktif Unit Intelijen Keamanan (Intelkam) Polsek Cimanggis, Depok.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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