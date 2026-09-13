KPK Geledah Rumah Mewah Ipda Yayat yang Hanya Bergaji Pokok Rp 2,9 Juta

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap proyek. Kasus ini menjerat Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik KPK menggeledah kediaman anggota Polri Yayat Sudrajat alias Lippo. Penggeledahan berlangsung di kawasan Raffles Hills Cibubur, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (10/9).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penggeledahan itu. Rumah Yayat menjadi salah satu lokasi yang didatangi penyidik untuk mencari barang bukti terkait perkara.

"Penyidik melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan (Yayat Sudrajat) yang berlokasi di daerah Cibubur, Depok," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/9) malam.

Dalam penggeledahan itu, penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik (BBE). KPK menduga barang tersebut bisa jadi petunjuk kasus suap proyek Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Budi menyampaikan, barang yang diamankan belum langsung dikaitkan dengan perkara. Penyidik akan menganalisis dan mendalami barang bukti itu lebih dulu.

Konfirmasi juga dilakukan lewat pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus ini. "Karena memang dari pengembangan penyidikan perkara ini, ini masih tahap awal untuk pemeriksaan terhadap saksi ataupun penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik," jelasnya.