KPK Benarkan Gelar OTT di Kantor BPN Bogor, Sejumlah Pejabat Diamankan

Ketua KPK Setyo Budiyanto. (Antara).
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Pertanahan (Kantah) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/9).
Informasi tangkap tangan itu dibenarkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto. Ia menyatakan, pihaknya mengamankan sejumlah pihak dalam OTT tersebut.
"Benar, masih proses pemeriksaan awal," kata Setyo Budiyanto dikonfirmasi.
Setyo menyebut, salah satu pihak yang diamankan di antaranya sejumlah pejabat di BPN Bogor. Namun, ia belum mengungkap secara rinci pihak-pihak yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut.
"Detail siapa saja, nanti jubir akan menjelaskan," pungkasnya.
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