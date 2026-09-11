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Syahrul Yunizar
Jumat, 11 September 2026 | 21.22 WIB

TNI AU Selidiki Tewasnya Serda Ahmad Muzammil yang Diduga Dianiaya Seniornya

Ilustrasi mayat. (Istimewa) - Image

Ilustrasi mayat. (Istimewa)

JawaPos.com - TNI AU turun tangan menyelidiki tewasnya Serda Ahmad Muzammil Farisa. Prajurit Angkatan Udara itu diduga meninggal dunia di Mess Psikologi Galaksi Komplek Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Beredar informasi, Serda Ahmad menjadi korban penganiayaan seniornya.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana menyampaikan bahwa dugaan penganiayaan di balik meninggalnya Serda Ahmad tengah ditangani oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Udara (Puspomau).

“Benar dan saat ini dalam proses pemeriksaan dari POM AU terkait hal tersebut,” ungkap Nyoman kepada awak media.

Nyoman memastikan, Puspomau akan mengungkap secara utuh kronologi serta fakta-fakta yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Saat ini, telah dilakukan pengambilan keterangan dari sejumlah pihak yang diduga terkait. Selain itu, bukti-bukti juga dikumpulkan.

”Pemeriksaan terhadap sejumlah personel masih berlangsung,” tulis TNI AU dalam keterangan resminya.

Angkatan Udara memastikan, penanganan perkara yang ramai menjadi sorotan tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Institusi TNI AU juga sudah menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Serda Ahmad.

”TNI AU turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Serda AMF (Ahmad). Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” lanjut TNI AU.

Editor: Kuswandi
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