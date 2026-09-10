Polisi Kantongi Ciri-ciri dan Identitas Pelaku Penembakan Rombongan Pegawai Dinas Pertanian di Papua

JawaPos.com - Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz mengungkap perkembangan kasus penembakan terhadap 3 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan pada Rabu (9/9). Polisi telah mengantongi ciri-ciri dan identitas pelaku.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo menyampaikan hal itu berdasar hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi penembakan. Dia menyebut, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa penembakan itu.

”Kami temukan 3 selongsong (peluru), diantaranya 2 berukuran 5,56 milimeter. Ini amunisi dari senjata api laras panjang. Lalu satu selongsong kaliber 9 milimeter, ini adalah amunisi dari senjata api laras pendek,” kata dia pada Kamis (10/9).

Selain selongsong, polisi juga menemukan jejak darah yang tertinggal di lokasi kejadian. Temuan tersebut menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk mengungkap rangkaian peristiwa penembakan yang menyebabkan ketiga korban tewas.

Dalam perkembangan penyelidikan, lanjut Yusuf, polisi telah memeriksa saksi korban yang selamat. Dari keterangan saksi korban selamat tersebut, penyidik mendapatkan informasi ciri-ciri terduga pelaku. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pengejaran.

”Kami sudah mendapatkan ciri-ciri pelaku dan kita sudah kantongi ciri-cirinya. Tim sudah melakukan pengejaran,” bebernya.

Berdasar keterangan awal saksi, kelompok yang diduga melakukan penembakan tersebut berjumlah 8 orang. Mereka disebut membawa 2 pucuk senjata api laras panjang. Terkait dengan senjata api laras pendek, saksi belum bisa memastikan keberadaannya.

”Tentunya kami kejar, insya Allah dapat. Karena identitas pelaku sudah kami kantongi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Operasi Damai Cartenz Irjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan bahwa penembakan yang terjadi di Distrik Muliama itu terjadi sekitar pukul 15.53 WIT saat rombongan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 11 melintas dari Wamena menuju Distrik Muliama untuk meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah.