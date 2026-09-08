Kubu Febrie Adriansyah Ragukan Aliran Rp 40 Miliar ke Jaksa Agung

JawaPos.com - Kubu eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (jampidsus) Febrie Adriansyah menepis dugaan aliran dana Rp 40 miliar, dari pengusaha Tan Kian pada sejumlah pejabar di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Usai pemeriksaan pada Selasa (8/9)di Gedung Utama Kejagung, kubu Febrie menyatakan tak yakin uang tersebut mengalir sampai kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah menyampaikan, keterangan yang muncul dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel tidak dengan tegas mengungkap aliran dana tersebut.

”Kalau kita membaca, kalau kita membaca informasi yang ada dan di praperadilan yang kami lihat itu, sebenarnya kami juga tidak yakin jaksa agung menerima Rp 40 miliar seperti yang disampaikan katanya oleh Tan Kian itu. Kami tidak yakin jaksa agung menerima dari Tan Kian Rp 40 miliar tersebut,” kata Febri.

Jika dibaca secara hati-hati, lanjut mantan juru bicara KPK itu, keterangan Tan Kian hanya perkiraan.

Sebab, ada kalimat bisa saja dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang muncul dalam sidang praperadilan.

Yakni bisa saja uang Rp 40 miliar yang diserahkan kepada Ferry Hongkiriwang atau Ferry Boboho itu sampai kepada nama-nama yang diungkap.

”Jadi, Tan Kian sendiri mungkin tidak tahu juga pada siapa uang tersebut ditujukan. Yang pasti yang disampaikan Tan Kian adalah uang tersebut diserahkan ke Ferry Hongkiriwang. Apakah uang itu berhenti pada Ferry Hongkiriwang, kami juga tidak tahu,” imbuhnya.

Sementara kliennya, lanjut Febri, sudah memastikan tidak pernah menerima yang dari Tan Kian.