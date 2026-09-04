Penasihat Hukum Febrie Sebut Kematian Sutrimo Tak Terkait Kasus di Kejagung

Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah usai sidang putusan praperadilan melawan Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/8). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kematian Sutrimo dipastikan tidak terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Hal itu ditegaskan oleh penasihat hukum Febrie, Febri Diansyah usai mendampingi Febrie menjalani pemeriksaan di Gedung Utama Kejagung, Kamis malam (3/9).
Secara tegas, Febri menepis informasi yang mengait-ngaitkan kematian Sutrimo dengan kasus hukum di Kejagung.
Menurut dia, itu bisa dilihat dari rangkaian peristiwa dan proses penegakan hukum oleh pihak kepolisian sebelum diserahkan kepada kejaksaan.
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”Sejauh ini yang kami lihat tidak ada hubungan sama sekali (kematian Sutrimo dengan kasus di Kejagung). Karena begini, proses penyelidikan kan kalau menurut pihak Kortas (Tipidkor Polri) itu sudah lama,” ucap dia
Jika keterangan Sutrimo dibutuhkan oleh pihak kepolisian saat proses hukum kasus-kasus Febrie, lanjut Febri, polisi pasti sudah memeriksa dia sejak awal.
Namun, sejauh ini belum ada informasi apa pun terkait hal itu. Bahkan penyebab kematian Sutrimo juga belum terungkap.
”Jadi, daripada kami yang menjawab, lebih baik itu pihak yang berwenang yang menjawab,” ujarnya.
Febri menyatakan bahwa pihaknya turut berduka cita atas meninggalnya Sutrimo. Febrie maupun keluarga sudah menyampaikan hal itu.
Namun demikian, ihwal kejelasan penyebab kematian Sutrimo, dia meminta semua pihak sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Polda Metro Jaya.
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