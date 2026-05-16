Polisi Selidiki Pria yang Diduga Dilempar dari Lantai Dua Pasar Grogol Jakbar

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. (Polda Metro Jaya)

JawaPos.com - Polisi menyelidiki insiden seorang pria yang diduga dilempar dari lantai dua di Pasar Grogol, Jakarta Barat (Jakbar), pada 10 Mei 2026 sekitar pukul 02.00 WIB.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya, Sabtu, menyebutkan korban berinisial DM tersebut merupakan warga Palmerah, Jakarta Barat.

"Terkait informasi yang menyebutkan korban dilempar dari lantai dua, hal tersebut masih dalam proses penyelidikan," Budi.

Namun, dia membenarkan korban diduga mengalami tindakan pengeroyokan di wilayah hukum Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

"Korban mengalami peristiwa tersebut di kawasan Weston atau Pasar Grogol dan kemudian dibawa ke RS Tarakan," ucap Budi.

Berdasarkan keterangan awal sejumlah saksi, dia menyebutkan peristiwa itu bermula dari keributan di lokasi kejadian, kemudian berlanjut hingga ke lantai dua Pasar Grogol.

"Korban diduga dikeroyok oleh beberapa orang, lalu terjatuh ke lantai dasar dan tidak sadarkan diri," tutur Budi.