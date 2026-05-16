Minta Mediasi Polisi, Eks Kepala SMK Letris Pamulang Klaim Isu Child Grooming Hoaks

JawaPos.com - Eks Kepala SMK Letris Indonesia 2 Pamulang Ahmad Maulana Alamsyah meminta proses mediasi terkait dugaan kasus child grooming yang menyeret namanya dikawal pihak kepolisian. Dia juga menyebut isu yang beredar di media sosial adalah hoaks.

“Saya masih melakukan proses mediasi yang mungkin nanti akan dikawal oleh teman-teman dari Polres Tangerang,” ujar Ahmad dalam video yang beredar di Instagram dikutip Sabtu (16/5).

Ia pun menyebut bahwa isu dirinya yang melakukan child grooming dengan diduga memacari siswinya itu sebagai hoaks dan berharap segera berakhir.

“Mudah-mudahan berita hoaks ini segera berakhir dan nantinya akan bisa mereda dan akan kembali seperti sedia kala,” ucapnya.

Ahmad Maulana Alamsyah Resmi Mundur dari SMK Letris

Dalam video yang sama, Ahmad Maulana Alamsyah juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan mengaku pihak keluarga ikut terdampak oleh isu tersebut.

“Yang pertama ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf atas isu-isu yang beredar yang membuat banyak pihak tidak nyaman, termasuk saya dan keluarga,” katanya.

Ia kemudian menegaskan sudah mengundurkan diri dari SMK Letris Indonesia 2.

“Dan di saat ini juga saya menegaskan, saya mengundurkan diri dari SMK Letris Indonesia 2,” ucapnya.