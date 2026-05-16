Masih Penyelidikan, Polisi Tegaskan Belum Ada Mediasi Kasus Child Grooming di SMK Letris

JawaPos.com - Dugaan child grooming melibatkan Kepala SMK Letris 2 Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel) Ahmad Maulana Alamsyah masih dalam proses penyelidikan. Polisi memastikan belum ada mediasi dalam penanganan kasus yang viral di media sosial (medsos) tersebut.

Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Wira Graha Setiawan menegaskan hal itu. Dia menyatakan bahwa pihaknya masih mengumpulkan fakta-fakta terkait dengan kabar yang sudah beredar luas di masyarakat dan viral di medsos. Status hukum kasus tersebut pun masih penyelidikan.

”Saya tegaskan dari Polres Tangerang Selatan tidak melakukan mediasi apapun, ataupun mengawal untuk proses mediasi. Kami di posisi untuk mem-faktakan terlebih dahulu informasi yang beredar di tengah masyarakat dalam proses penyelidikan,” terang dia saat dikonfirmasi awak media pada Sabtu (16/5).

Penyelidikan dilakukan oleh Polres Tangsel berdasar hasil patroli siber yang sudah dilakukan. Polisi menemukan link berita viral di medsos. Di tengah proses penyelidikan itulah petugas mendapat informasi bahwa Ahmad Maulana Alamsyah mendatangi Kantor Polres Tangsel.

”Saudara AMA (Ahmad Maulana Alamsyah) tiba di Polres Tangerang Selatan untuk mengkonsultasikan berita yang sedang beredar di media sosial. Kemudian unit PPA langsung mengambil keterangan yang bersangkutan hingga kurang lebih pukul 23.00 malam,” jelasnya.

Diduga Terlibat Child Grooming, Kepala SMK Letris 2 Pamulang Mengundurkan Diri

Kepala SMK Letris 2 Pamulang Ahmad Maulana Alamsyah menyatakan telah mengundurkan diri usai namanya viral di media sosial karena diduga terlibat kasus child grooming terhadap siswinya sendiri. Pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh Ahmad Maulana Alamsyah melalui video pernyataan yang beredar di Instagram.

”Saat ini juga saya menegaskan, saya mengundurkan diri dari SMK Letris Indonesia 2,” ujarnya dikutip dari Instagram tangerangonline.