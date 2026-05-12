Dugaan Netizen Bupati 'R' yang Memiliki Hubungan dengan Ayu Aulia adalah Roby Kurniawan

Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama sang istri. (Instagram @robykurniawanansar)
JawaPos.com - Roby Kurniawan telah ditetapkan sebagai Bupati Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau periode 2024-2029. Jabatannya ini merupakan periode keduanya memimpin Bintan. Nama Roby dikaitkan netizen dengan Bupati berinisial R yang diduga memiliki hubungan dekat dengan Ayu Aulia.
Polemik pengakuan model Ayu Aulia terkait hubungannya dengan seorang bupati berinisial R terus menjadi sorotan publik. Seorang netizen pun mengaitkan kode-kode yang diungkap Ayu dengan sosok Bupati Bintan Roby Kurniawan.
"@robykurniawanansar ini guys yg dimaksud," tulis @nunu_5060 dalam kolom komemtar postingan Ayu Aulia.
Kini, kolom komentar Instagram Roby pun telah dibatasi. Namun, dalam postingan Roby pada 25 Januari 2025, Ayu Aulia terlihat ikut mengomentari postingan tersebut dengan menanyakan kabar sang Bupati.
"Halo pak bupati.. sehat?" tulis @ayuandiyantiaulia.
Perjalanan Politik
Perjalanan politik Roby terbilang cukup unik. Ia pertama kali dilantik sebagai Wakil Bupati Bintan pada 26 Februari 2021. Namun, tak lama berselang, ia naik takhta menjadi Bupati Bintan menggantikan Apri Sujadi.
Perubahan posisi ini terjadi setelah bupati petahana tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait pengaturan barang kena cukai. Sejak saat itu, Roby mengambil alih kemudi pemerintahan dan mulai dikenal luas berkat kinerjanya yang intens di lapangan.
Menang Telak Lawan Kotak Kosong
Kepercayaan masyarakat Bintan terhadap kepemimpinan Roby terbukti pada gelaran Pilkada 2024. Maju bersama Deby Maryanti sebagai pasangan tunggal, Roby berhasil meraup suara signifikan.
