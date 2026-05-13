Ayu Aulia ke Bupati R Usai Panen Hujatan Netizen: Bapak Diam dan Tutup Kolom Komen

Selebgram Ayu Aulia. (Instagram: ayuandiyantiaulia)
JawaPos.com - Ayu Aulia aktif curhat membeberkan apa yang dirasakannya melalui unggahan Instagram Story setelah kehilangan rahim. Hal itu terjadi akibat Ayu melakukan aborsi buah dari hubungan gelapnya dengan Bupati R yang diduga adalah Bupati Roby Kurniawan.
Ayu Aulia sebenarnya pasrah mendapat hujatan atau komentar negatif dari netizen. Meski demikian, dalam hatinya sejatinya muncul kesedihan mendalam karena yang menjadi sasaran hujatan dan komentar negatif hanya dirinya.
"Pak, kita sama-sama tahu semuanya tidak terjadi sendirian. Tapi kenapa yang terus dihujat hanya aku? Aku yang menerima komentar jahat, aku yang menanggung malu, aku juga yang kehilangan rahimku. Sementara Bapak memilih diam dan menutup kolom komentar," tulis Ayu Aulia ditujukan kepada Bupati R.
Menurut Ayu, Bupati R memilih menutup kolom komentar di media sosial. Gara-gara hal itu, warganet tidak bisa berkomentar yang dialamatkan kepada bupati aktif yang menjabat untuk periode 2025-2030 itu.
"Kalau memang menjadi tokoh publik, bukankah harus siap mendengar kritik juga? Jangan sampai publik hanya melihat sisi baiknya saja, sementara luka orang lain dianggap selesai dengan cara didiamkan," ujar Ayu Aulia.
Model sekaligus selebgram itu mengantongi sejumlah bukti kebersamaan dengan Bupati R. Dari mulai chat hingga rekaman saat mereka berada di hotel.
Ayu Aulia mengisyaratkan akan membuka bukti-bukti kebersamaan apabila Bupati R membantah atau tidak mengakui hubungan yang sempat terjadi.
Ayu Aulia membantah dirinya hanya masa lalu dari Bupati R. Pasalnya, masih sempat ada pertemuan seperti makan bersama dan ada kado diberikan di momen Valentine.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam