Diduga Ada Intimidasi, Ayu Aulia Bakal Bongkar Sosok Bupati R, Tak Peduli Meski Keluarganya Kuat

Selebgram Ayu Aulia. (Instagram: ayuandiyantiaulia)
JawaPos.com - Ayu Aulia mengaku akan membongkar identitas Bupati R yang telah menghamilinya hingga ia melakukan aborsi dan sampai kehilangan rahim.
Ayu Aulia akan membongkarnya ke publik supaya tidak muncul spekulasi lagi tentang siapa sebenarnya sosok Bupati R.
"Akan aku jawab siapakah R ini biar kalian tidak berspekulasi kesana kemari. Aku akan buat terang benderang dengan segala bukti lengkap dan cerita lengkap yang ada. Silakan disimak setelah ini," tulis Ayu Aulia.
Selain untuk menghilangkan spekulasi liar yang sempat berkembang, Ayu Aulia mau membongkar identitas Bupati R sepertinya juga karena geram. Hal itu terlihat dari unggahannya yang mengisyaratkan adanya intimidasi terhadap dirinya.
"Aku tahu keluargamu dinasti tapi bukan berarti bisa injak-injak wanita yang bukan siapa siapa kayak aku," ujar Ayu Aulia.
Dia mengaku mengantongi bukti-bukti kuat untuk membuat Bupati R tidak bisa berkelit lagi soal hubungan terlarang dengannya yang sempat terjadi di masa lalu. Dari mulai bukti chat hingga rekaman kebersamaan saat berada di hotel.
"Masih mau tahu semua chat dari tahun 2014 sampai sekarang, semua kronologi tersimpan rapi," aku Ayu Aulia.
Sebelumnya, Ayu Aulia membocorkan sejumlah ciri sosok Bupati R yang diyakini netizen sebagai Bupati Bintan Roby Kurniawan.
Menurut Ayu Aulia, Bupati R secara usia masih muda. Hal ini ada kecocokan dengan usia Roby Kurniawan yang saat ini baru berusia 32 tahun.
