Bongkar Hubungan Terlarangnya dengan Bupati R, Ayu Aulia Tegaskan Tidak Ada Unsur Politik

JawaPos.com - Ayu Aulia secara tegas membantah dugaan bahwa dirinya membongkar hubungan terlarang dengan Bupati R, berujung aborsi, dan kemudian kehilangan rahim karena ada unsur politik.

Ayu Aulia mengaku tidak ada tujuan dari dirinya untuk menghancurkan karier politik Bupati R yang diduga netizen adalah Bupati Bintan Roby Kurniawan.

"Karena saya bukan pelaku politik, saya juga tidak tahu apakah ada pihak-pihak yang punya kepentingan lain di balik ramainya isu ini. Yang saya ceritakan sejak awal hanyalah pengalaman dan rasa sakit yang saya alami sebagai perempuan," ujar Ayu Aulia.

Model sekaligus selebgram itu menegaskan posisinya dengan memviralkan kasus ini. Ayu Aulia mengaku, dirinya bukan alat untuk menjatuhkan karier politik sang bupati.

"Saya tidak ingin menjadi alat untuk menjatuhkan siapa pun secara politik. Saya hanya ingin suara dan luka saya didengar dengan adil," tegasnya.

Sebelumnya, Ayu Aulia membocorkan sejumlah ciri sosok Bupati R yang diyakini netizen sebagai Bupati Bintan Roby Kurniawan.

Menurut Ayu Aulia, Bupati R secara usia masih muda. Hal ini ada kecocokan dengan usia Roby Kurniawan yang saat ini baru berusia 32 tahun.

Ayu Aulia juga menyebut, Bupati R pernah kuliah di Universitas Trisaksi. Berdasarkan laman Wikipedia, Roby Kurniawan memang pernah kuliah di Universitas Trisaksi pada 2013–2017.