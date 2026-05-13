Bongkar Hubungan Terlarangnya dengan Bupati R, Ayu Aulia Tegaskan Tidak Ada Unsur Politik

Model sekaligus selebgram Ayu Aulia. (Instagram: ayuandiyantiaulia)
JawaPos.com - Ayu Aulia secara tegas membantah dugaan bahwa dirinya membongkar hubungan terlarang dengan Bupati R, berujung aborsi, dan kemudian kehilangan rahim karena ada unsur politik.
Ayu Aulia mengaku tidak ada tujuan dari dirinya untuk menghancurkan karier politik Bupati R yang diduga netizen adalah Bupati Bintan Roby Kurniawan.
"Karena saya bukan pelaku politik, saya juga tidak tahu apakah ada pihak-pihak yang punya kepentingan lain di balik ramainya isu ini. Yang saya ceritakan sejak awal hanyalah pengalaman dan rasa sakit yang saya alami sebagai perempuan," ujar Ayu Aulia.
Model sekaligus selebgram itu menegaskan posisinya dengan memviralkan kasus ini. Ayu Aulia mengaku, dirinya bukan alat untuk menjatuhkan karier politik sang bupati.
"Saya tidak ingin menjadi alat untuk menjatuhkan siapa pun secara politik. Saya hanya ingin suara dan luka saya didengar dengan adil," tegasnya.
Sebelumnya, Ayu Aulia membocorkan sejumlah ciri sosok Bupati R yang diyakini netizen sebagai Bupati Bintan Roby Kurniawan.
Menurut Ayu Aulia, Bupati R secara usia masih muda. Hal ini ada kecocokan dengan usia Roby Kurniawan yang saat ini baru berusia 32 tahun.
Ayu Aulia juga menyebut, Bupati R pernah kuliah di Universitas Trisaksi. Berdasarkan laman Wikipedia, Roby Kurniawan memang pernah kuliah di Universitas Trisaksi pada 2013–2017.
Selain itu, Ayu Aulia juga mengaku Bupati R menjabat sebagai bupati untuk periode 2025-2030. Adapun Roby Kurniawan dilantik pada 20 Februari 2025.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam