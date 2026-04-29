Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Rabu, 29 April 2026 | 17.04 WIB

Sidang Perdana Perkara Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, 4 Terdakwa Hadir

Pengadilan Militer II-08 Jakarta hadir digelar sesuai dengan jadwal pada Rabu (29/4). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pengadilan Militer II-08 Jakarta hadir digelar sesuai dengan jadwal pada Rabu (29/4). Dalam sidang tersebut, 4 orang terdakwa yang berasal dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI hadir secara langsung. Mereka mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh oditur militer.

Berdasar pantauan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer II-08 Jakarta, 4 orang terdakwa hadir menggunakan pakaian dinas lapangan. Mereka terdiri atas Sersan Dua Edi Sudarko (ES), Lettu Budhi Hariyanto Widhi (BHW), Kapten Nandala Dwi Prasetyo (NDP), dan Lettu Sami Lakka (SL).

Sesuai dengan rencana, sidang dipimpin secara langsung oleh majelis hakim yang terdiri atas Kolonel CHK Fredy Ferdian Isnartanto sebagai hakim ketua dan Letkol KUM Iwan Tasri serta Mayor Laut Mokhamad Zainal masing-masing bertindak selaku hakim anggota.

Berdasar data dari Oditurat Militer II-07 Jakarta, para terdakwa didakwa menggunakan pasal berlapis. Yakni Pasal 469 ayat (1) KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP. Pasal 468 ayat (1) KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP. Kemudian Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

”Motif yang dilakukan oleh para terdakwa ini masih dendam pribadi terhadap saudara AY (Andrie Yunus). Untuk motif (dendam), sampai dengan saat ini yang kami dalami melalui Berita Acara Pemeriksaan,” ungkap Kepala Oditur Militer II-07 Jakarta Kolonel Chk Andri Wijaya kepada awak media.

Meski sidang dilaksanakan secara terbuka, Andrie Yunus sebagai korban dan Tim Advokasi Untuk Demokrasi yang mendampingi Andrie menolak persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Mereka bersikukuh perkara tersebut harus dibawa ke pengadilan umum.

Tidak hanya menolak persidangan tersebut, mereka juga tegas menyatakan tidak akan hadir dalam sidang hari ini. Di lokasi sidang, Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer II-08 Jakarta tampak penuh. Pengamanan di sekitar lokasi sidang juga diperketat oleh petugas keamanan dari TNI dan Polri.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Jelang Sidang Dakwaan Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, UU Peradilan Militer Kembali Soroti  - Image
Kasuistika

Jelang Sidang Dakwaan Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, UU Peradilan Militer Kembali Soroti 

Rabu, 29 April 2026 | 06.59 WIB

Sidang Perdana Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Digelar Besok, Oditur Militer Bakal Hadirkan Terdakwa  - Image
Kasuistika

Sidang Perdana Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Digelar Besok, Oditur Militer Bakal Hadirkan Terdakwa 

Rabu, 29 April 2026 | 05.10 WIB

Kepala Pengadilan Militer Jakarta Pimpin Langsung Sidang Perkara Penyiraman Air Keras Andrie Yunus - Image
Kasuistika

Kepala Pengadilan Militer Jakarta Pimpin Langsung Sidang Perkara Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Selasa, 21 April 2026 | 16.50 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore