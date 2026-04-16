Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

Ketua Ombudsman Hery Susanto.

JawaPos.com - Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dikabarkan ditangkap Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (JAMPidsus) Kejaksaan Agung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, Hery Susanto diringkus karena diduga terkait keterlibatannya dalam perkara tambang.

Hery Susanto diduga memberikan rekomendasi yang melawan hukum, terkait perkara dugaan korupsi tambang yang tegah ditangani pihak korps adhyaksa.

Hingga saat ini, belum diketahui apa barang bukti yang sudah diamankan, serta kapan penangkapan orang nomor satu di tubuh Ombdusman itu dilakukan.

Yang pasti, Hery Susanto sudah berada di Markas Kejagung di Gedung Bundar-sebutan untuk gedung penyidikan korps adhyaksa-.

