10 OTT KPK Sepanjang 2026: Dari Pejabat Pajak hingga Bupati Tulungagung, Ini Daftar Lengkap Kasusnya

JawaPos.com - Operasi tangkap tangan (OTT) terbaru yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyasar kepala daerah.

Pada Jumat (10/4), KPK menangkap Gatut Sunu bersama belasan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Meski kasusnya masih didalami, penindakan ini menambah daftar panjang OTT KPK sepanjang tahun ini.

Sejak Januari hingga April 2026, KPK tercatat telah melakukan 10 operasi tangkap tangan di berbagai sektor dan daerah. Berikut rangkumannya:

1. Kasus Pajak Awali OTT 2026 (9–10 Januari) OTT pertama menyasar dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebanyak delapan orang diamankan.

2. Wali Kota Madiun Terjaring (19 Januari) KPK menangkap Wali Kota Madiun, Maidi. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terkait proyek, dana CSR, dan gratifikasi. saat ini kasusnya masih terus berproses di KPK.

3. Bupati Pati Ditangkap di Hari yang Sama (19 Januari) Masih di tanggal yang sama, Bupati Pati Sudewo ikut terjaring OTT. Kasusnya berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.

4. Restitusi Pajak di Banjarmasin (4 Februari) OTT keempat berlangsung di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kasus ini terkait dugaan penyimpangan dalam restitusi pajak.

5. Impor Barang KW Dibongkar (4 Februari) Masih pada hari yang sama, KPK juga mengungkap kasus impor barang tiruan yang terkait dengan lembaga Bea Cukai.

