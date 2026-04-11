10 OTT KPK Sepanjang 2026: Dari Pejabat Pajak hingga Bupati Tulungagung, Ini Daftar Lengkap Kasusnya

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (tengah) tiba di gedung KPK, Sabtu (11/4/2026). (Istimewa)
JawaPos.com - Operasi tangkap tangan (OTT) terbaru yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyasar kepala daerah.
Pada Jumat (10/4), KPK menangkap Gatut Sunu bersama belasan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung.
Meski kasusnya masih didalami, penindakan ini menambah daftar panjang OTT KPK sepanjang tahun ini.
Sejak Januari hingga April 2026, KPK tercatat telah melakukan 10 operasi tangkap tangan di berbagai sektor dan daerah. Berikut rangkumannya:
Baca Juga:Punya 18 Mobil dan Motor, Kekayaan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Tembus Rp 20,3 Miliar
OTT pertama menyasar dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebanyak delapan orang diamankan.
KPK menangkap Wali Kota Madiun, Maidi. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terkait proyek, dana CSR, dan gratifikasi. saat ini kasusnya masih terus berproses di KPK.
Masih di tanggal yang sama, Bupati Pati Sudewo ikut terjaring OTT. Kasusnya berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.
OTT keempat berlangsung di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Kasus ini terkait dugaan penyimpangan dalam restitusi pajak.
Masih pada hari yang sama, KPK juga mengungkap kasus impor barang tiruan yang terkait dengan lembaga Bea Cukai.
Sejumlah pejabat Bea Cukai ikut diamankan dalam pengusutan kasus ini, dan diduga terlibat dalam masuknya barang KW ke Indonesia.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging