Tidak Hanya Bupati Gatut Sunu, KPK Ternyata Amankan 16 Orang dalam OTT di Tulungagung

Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap mengamankan 16 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat (10/4).
Salah satu yang diamankan, yakni Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Mereka saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK, sebelum akhirnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Benar bahwa hari ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur, di mana tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya adalah Bupati Tulungagung," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/4).
Selain Bupati, KPK belum mengungkap secara rinci identitas yang diamankan dalam giat penindakan tersebut. Termasuk soal kasus yang diduga menyeret Bupati Tulungagung.
"Saat ini tim masih berada di lapangan," ujarnya.
KPK memastikan akan membeberkan kasus yang diduga melibatkan Bupati Tulungagung. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.
"Kami akan perbarui terus perkembangan dari kegiatan penyelidikan tertutup ini," pungkasnya.
