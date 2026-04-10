Bupati Tulungagung Terjaring OTT KPK, Hartanya Capai Rp 20,3 Miliar, Punya Banyak Truk

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo kader Gerindra terjaring OTT KPK. (IG @gatutsunu)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, pada Jumat (10/4).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya OTT tersebut. "Benar (OTT Bupati Tulungagung)," kata Fitroh dikonfirmasi, pada Jumat malam.
Meski demikian, KPK belum menjelaskan secara rinci terkait OTT yang menyasar Bupati Tulungagung tersebut. Saat ini, pihak-pihak yang diamankan diduga tengah dalam pemeriksaan.
KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan dalam giat operasi senyap tersebut
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo berharta Rp 20,3 Miliar
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gatut Sunu Wibowo tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp 20.335.211.000 atau Rp 20,3 miliar. LHKPN itu dilaporkan pada 3 Maret 2026 untuk tahun periodik 2025.
Harta kader Partai Gerindra itu didominasi properti, berupa tanah dan bangunan sebanyak 20 bidang yang tersebar di Tulungagung dan Trenggalek. Harta tidak bergerak milik Gatut sejumlah Rp 14.532.711.000.
Gatut juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi sebanyak 18 unit. Pria berlatar belakang pengusaha itu memiliki banyak truk sejumlah delapan unit, di antaranya Mitsubishi truk 2009, 2001, 2007, 2007, 2012, 2004, 2003, dan L300 2002.
Gatut Sunu juga mengklaim memiliki Toyota Alphard 2021, Toyota Innova Zenix 2024, Toyota Innova 2021, Toyota Land Cruiser 2013, serta motor Honda SPM 2008, 2006, 2007, 2015, 2012, dan Yamaha SPM 2005. Harta bergerak milik Gatut itu senilai Rp 3.470.500.000.
