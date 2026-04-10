Bupati Tulungagung Terjaring OTT KPK, Hartanya Capai Rp 20,3 Miliar, Punya Banyak Truk

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, pada Jumat (10/4).

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya OTT tersebut. "Benar (OTT Bupati Tulungagung)," kata Fitroh dikonfirmasi, pada Jumat malam.

Meski demikian, KPK belum menjelaskan secara rinci terkait OTT yang menyasar Bupati Tulungagung tersebut. Saat ini, pihak-pihak yang diamankan diduga tengah dalam pemeriksaan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan dalam giat operasi senyap tersebut

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gatut Sunu Wibowo tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp 20.335.211.000 atau Rp 20,3 miliar. LHKPN itu dilaporkan pada 3 Maret 2026 untuk tahun periodik 2025.

Harta kader Partai Gerindra itu didominasi properti, berupa tanah dan bangunan sebanyak 20 bidang yang tersebar di Tulungagung dan Trenggalek. Harta tidak bergerak milik Gatut sejumlah Rp 14.532.711.000.

Gatut juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi sebanyak 18 unit. Pria berlatar belakang pengusaha itu memiliki banyak truk sejumlah delapan unit, di antaranya Mitsubishi truk 2009, 2001, 2007, 2007, 2012, 2004, 2003, dan L300 2002.