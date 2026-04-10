Kasuistika
Muhammad Ridwan
11 April 2026, 06.03 WIB

Bupati Tulungagung Terjaring OTT KPK, Hartanya Capai Rp 20,3 Miliar, Punya Banyak Truk

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo kader Gerindra terjaring OTT KPK. (IG @gatutsunu)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, pada Jumat (10/4). 

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya OTT tersebut. "Benar (OTT Bupati Tulungagung)," kata Fitroh dikonfirmasi, pada Jumat malam.

Meski demikian, KPK belum menjelaskan secara rinci terkait OTT yang menyasar Bupati Tulungagung tersebut. Saat ini, pihak-pihak yang diamankan diduga tengah dalam pemeriksaan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan dalam giat operasi senyap tersebut

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo berharta Rp 20,3 Miliar

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gatut Sunu Wibowo tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp 20.335.211.000 atau Rp 20,3 miliar. LHKPN itu dilaporkan pada 3 Maret 2026 untuk tahun periodik 2025.

Harta kader Partai Gerindra itu didominasi properti, berupa tanah dan bangunan sebanyak 20 bidang yang tersebar di Tulungagung dan Trenggalek. Harta tidak bergerak milik Gatut sejumlah Rp 14.532.711.000.

Gatut juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi sebanyak 18 unit. Pria berlatar belakang pengusaha itu memiliki banyak truk sejumlah delapan unit, di antaranya Mitsubishi truk 2009, 2001, 2007, 2007, 2012, 2004, 2003, dan L300 2002. 

Gatut Sunu juga mengklaim memiliki Toyota Alphard 2021, Toyota Innova Zenix 2024, Toyota Innova 2021, Toyota Land Cruiser 2013, serta motor Honda SPM 2008, 2006, 2007, 2015, 2012, dan Yamaha SPM 2005. Harta bergerak milik Gatut itu senilai Rp 3.470.500.000.

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK - Image
Kasuistika

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

11 April 2026, 05.41 WIB

KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo - Image
Kasuistika

KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

11 April 2026, 05.13 WIB

Meski Libur Panjang, Akses Layanan Informasi Publik KPK Tetap Tersedia - Image
Nasional

Meski Libur Panjang, Akses Layanan Informasi Publik KPK Tetap Tersedia

18 Maret 2026, 16.10 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

