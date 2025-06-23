Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (kanan) bersama Sekda Tri Hariadi (kiri). (Diskominfo Tulungagung/Antara)
JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan total 16 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat (10/4). Dalam operasi senyap tersebut, KPK turut mengamankan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.
Mengutip Radar Tulungagung (Jawa Pos Group), pihak-pihak yang terjaring OTT saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tulungagung, pada Jumat malam.
Gerbang utama Mapolres yang biasanya terbuka tampak tertutup rapat. Sejumlah personel kepolisian bersenjata lengkap berjaga di pintu masuk, memperketat akses keluar-masuk area tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kendaraan dinas maupun pribadi milik pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung terlihat silih berganti memasuki area Mapolres sejak menjelang petang.
Sejumlah pejabat eselon II dan III turut terpantau hadir, di antaranya Penjabat Sekretaris Daerah Soeroto, Kepala Dinas PUPR Erwin Novianto, serta Direktur RSUD dr. Iskak, dr. Zuhrotul Aini.
Selain itu, beberapa kepala bagian dan kepala dinas lainnya juga terlihat memenuhi panggilan.
Sumber internal kepolisian yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya aktivitas lembaga antirasuah di wilayah Tulungagung. Ia menyebut kegiatan tersebut dilakukan secara tertutup dengan pembatasan akses yang ketat.
“Saya yakin semua orang sudah tahu ada kegiatan KPK di sini,” ujarnya singkat.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya giat penindakan di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ia mengakui, operasi senyap itu mengamankan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
