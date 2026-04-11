KPK Bawa 12 Pejabat Pemkab Tulungagung ke Surabaya usai OTT Bupati Gatut, Ini Daftarnya

JawaPos.com – Sedikitnya 12 pejabat Pemkab Tulungagung yang ikut diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bersama Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dibawa ke Surabaya pagi ini, Sabtu (11/4).

Dilansir dari Antara, Rombongan dibawa dari Mapolres Tulungagung pada Sabtu (11/4) pagi sekitar pukul 06.33 WIB menggunakan bus Harapan Jaya, dikawal aparat kepolisian.

Di Surabaya, ke-12 orang itu akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait OTT yang menjerat bosnya, yaknni Bupati Gatut.

Sebelum dibawa ke Surabaya, sejak Jumat (10/4) sore mereka diperiksa secara maraton oleh penyidik KPK selama 12 jam di Mapolres Tulungagung.

Berdasarkan informasi, pejabat yang dibawa ke Surabaya di antaranya sejumlah kepala bagian, kepala organisasi perangkat daerah, ajudan bupati, serta seorang anggota DPRD Tulungagung.

Sementara itu, beberapa pejabat lain yang sempat ikut diperiksa tidak ikut dibawa ke Surabaya dan telah dipulangkan usai menjalani pemeriksaan awal.

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pada Jumat (10/4). Usai meringkus Gatut, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tuungagung juga diperiksa.

Selain memeriksa para pihak, penyidik KPK juga melakukan penelusuran di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung.

Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan resmi secara rinci terkait konstruksi perkara. Termasuk siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.