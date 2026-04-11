Antara
11 April 2026, 15.59 WIB

KPK Bawa 12 Pejabat Pemkab Tulungagung ke Surabaya usai OTT Bupati Gatut, Ini Daftarnya

KPK membawa belasan pejabat OPD ke Surabaya naik bus Harapan Jaya usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Mapolres Tulungagung, Sabtu (11/4/2026) (Destyan Sujarwoko/Antara)

 JawaPos.com – Sedikitnya 12 pejabat Pemkab Tulungagung yang ikut diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bersama Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dibawa ke Surabaya pagi ini, Sabtu (11/4).

Dilansir dari Antara, Rombongan dibawa dari Mapolres Tulungagung pada Sabtu (11/4) pagi sekitar pukul 06.33 WIB menggunakan bus Harapan Jaya, dikawal aparat kepolisian.

Di Surabaya, ke-12 orang itu akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait OTT yang menjerat bosnya, yaknni Bupati Gatut.

Sebelum dibawa ke Surabaya, sejak Jumat (10/4) sore mereka diperiksa secara maraton oleh penyidik KPK selama 12 jam di Mapolres Tulungagung.

Berdasarkan informasi, pejabat yang dibawa ke Surabaya di antaranya sejumlah kepala bagian, kepala organisasi perangkat daerah, ajudan bupati, serta seorang anggota DPRD Tulungagung.

Sementara itu, beberapa pejabat lain yang sempat ikut diperiksa tidak ikut dibawa ke Surabaya dan telah dipulangkan usai menjalani pemeriksaan awal.

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pada Jumat (10/4). Usai meringkus Gatut, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tuungagung juga diperiksa.

Selain memeriksa para pihak, penyidik KPK juga melakukan penelusuran di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung.

Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan resmi secara rinci terkait konstruksi perkara. Termasuk siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Berikut nama-nama pejabat Pemkab Tulungagung yang dibawa KPK ke Surabaya:

Artikel Terkait
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK - Image
Kasuistika

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

11 April 2026, 05.41 WIB

KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo - Image
Kasuistika

KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

11 April 2026, 05.13 WIB

Hari Kedua Lebaran 2026 Tulungagung Masih Lengang! Polisi Waspadai Kiriman Kendaraan dari Kediri - Image
Berita Daerah

Hari Kedua Lebaran 2026 Tulungagung Masih Lengang! Polisi Waspadai Kiriman Kendaraan dari Kediri

23 Maret 2026, 00.55 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

