KPK Bawa 12 Pejabat Pemkab Tulungagung ke Surabaya usai OTT Bupati Gatut, Ini Daftarnya

KPK membawa belasan pejabat OPD ke Surabaya naik bus Harapan Jaya usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Mapolres Tulungagung, Sabtu (11/4/2026) (Destyan Sujarwoko/Antara)
JawaPos.com – Sedikitnya 12 pejabat Pemkab Tulungagung yang ikut diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bersama Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dibawa ke Surabaya pagi ini, Sabtu (11/4).
Dilansir dari Antara, Rombongan dibawa dari Mapolres Tulungagung pada Sabtu (11/4) pagi sekitar pukul 06.33 WIB menggunakan bus Harapan Jaya, dikawal aparat kepolisian.
Di Surabaya, ke-12 orang itu akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait OTT yang menjerat bosnya, yaknni Bupati Gatut.
Sebelum dibawa ke Surabaya, sejak Jumat (10/4) sore mereka diperiksa secara maraton oleh penyidik KPK selama 12 jam di Mapolres Tulungagung.
Berdasarkan informasi, pejabat yang dibawa ke Surabaya di antaranya sejumlah kepala bagian, kepala organisasi perangkat daerah, ajudan bupati, serta seorang anggota DPRD Tulungagung.
Sementara itu, beberapa pejabat lain yang sempat ikut diperiksa tidak ikut dibawa ke Surabaya dan telah dipulangkan usai menjalani pemeriksaan awal.
KPK melakukan OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pada Jumat (10/4). Usai meringkus Gatut, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tuungagung juga diperiksa.
Selain memeriksa para pihak, penyidik KPK juga melakukan penelusuran di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung.
Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan resmi secara rinci terkait konstruksi perkara. Termasuk siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Berikut nama-nama pejabat Pemkab Tulungagung yang dibawa KPK ke Surabaya:
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging