Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo kader Gerindra terjaring OTT KPK. (IG @gatutsunu)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat (10/4). Operasi penindakan itu salah satunya mengamankan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya OTT tersebut. "Benar (OTT Bupati Tulungagung)," kata Fitroh dikonfirmasi pada Jumat malam.
Meski demikian, KPK belum menjelaskan secara rinci terkait OTT yang menyasar Bupati Tulungagung tersebut. Saat ini, pihak-pihak yang diamankan diduga tengah dalam pemeriksaan.
KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan, salah satunya Bupati Tulungagung.
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
Gatut Sunu Wibowo merupakan Bupati Tulungagung yang menjabat untuk periode 2025–2030. Gatut lahir di Tulungagung pada 17 Desember 1967.
Gatut Sunu Wibowo memulai kariernya dari seorang pengusaha yang kemudian terjun ke dunia politik. Gatut pernah menjadi kader PDI Perjuangan saat diusung sebagai Wakil Bupati pada 2021.
Namun, menjelang Pilkada 2024, dinamika politik membuatnya tidak lagi diusung oleh PDIP. Gatut saat ini merupakan kader Partai Gerindra, hal itu sebagaimana terlihat dalam profil Instagram pribadinya.
Dalam kontestasi Pilkada 2024, Gatut Sunu Wibowo maju dengan dukungan koalisi partai politik yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
