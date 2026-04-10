KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (kanan) bersama Sekda Tri Hariadi (kiri). (Diskominfo Tulungagung/Antara)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat (10/4). Dikabarkan, giat penindakan itu mengamankan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya OTT tersebut. "Benar (OTT Bupati Tulungagung," kata Fitroh dikonfirmasi pada Jumat malam.
Meski demikian, KPK belum menjelaskan secara rinci terkait OTT yang menyasar Bupati Tulungagung tersebut. Saat ini, pihak-pihak yang diamankan diduga tengah dalam pemeriksaan.
KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan, salah satunya Bupati Tulungagung.
