KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat (10/4). Dikabarkan, giat penindakan itu mengamankan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya OTT tersebut. "Benar (OTT Bupati Tulungagung," kata Fitroh dikonfirmasi pada Jumat malam.

Meski demikian, KPK belum menjelaskan secara rinci terkait OTT yang menyasar Bupati Tulungagung tersebut. Saat ini, pihak-pihak yang diamankan diduga tengah dalam pemeriksaan.