Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Minta Maaf, Sebut Kasus Bayi Digendong Orang Lain Selesai Kekeluargaan

JawaPos.com - Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung mengucapkan permohonan maaf terkait kasus bayi Nina Soleha yang digendong orang tak dikenal, tanpa sepengetahuan keluarga. Manajemen rumah sakit menyebut bahwa kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Kasus yang sempat disebut dugaan perdagangan anak itu viral si media sosial, setelah Nina menceritakan kejadian tersebut di TikTok.

"Segenap manajemen RSUP Dr. Hasan Sadikin menyampaikan permohonan maat yang sedalam-dalamya atas ketidaknyamanan peristiwa yang dialami oleh anak Ibu Nina Saleha selama mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUP Dr. Hasan Sadikin," tulis keterangan resmi RSHS, dikutip Jumat (10/4).

Manajemen RSHS mengaku akan melakukan evaluasi agar peristiwa serupa tak lagi terjadi di kemudian hari.

Manajemen juga menyebut bahwa perwakilan dari RSHS telah menemui Nina secara langsung untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan.

"Dapat kami sampaikan bahwa Tim dari RSUP Dr. Hasan Sadikin telah melakukan kunjungan dan berkomunikasi dengan Bu Nina Saleha atas keluhan sebagaimana dimaksud dan keluhan tersebut telah terselesaikan dengan kekeluargaan," ucapnya.

"RSHS berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik serta melakukan perbaikan berkelanjutan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSHS," pungkas manajemen.

Sebelumnya, seorang ibu di Bandung viral di media sosial setelah mengaku bayinya sempat dibawa orang tak dikenal di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS). Peristiwa ini terjadi saat ia hendak membawa pulang bayinya, namun justru menemukan buah hatinya berada di tangan orang lain yang bukan perawat.