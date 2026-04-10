Tazkia Royyan Hikmatiar
10 April 2026, 20.16 WIB

Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Minta Maaf, Sebut Kasus Bayi Digendong Orang Lain Selesai Kekeluargaan

Ilustrasi bayi yang lahir. (Hello Sehat)

JawaPos.com - Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung mengucapkan permohonan maaf terkait kasus bayi Nina Soleha yang digendong orang tak dikenal, tanpa sepengetahuan keluarga. Manajemen rumah sakit menyebut bahwa kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Kasus yang sempat disebut dugaan perdagangan anak itu viral si media sosial, setelah Nina menceritakan kejadian tersebut di TikTok.

"Segenap manajemen RSUP Dr. Hasan Sadikin menyampaikan permohonan maat yang sedalam-dalamya atas ketidaknyamanan peristiwa yang dialami oleh anak Ibu Nina Saleha selama mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUP Dr. Hasan Sadikin," tulis keterangan resmi RSHS, dikutip Jumat (10/4).

Manajemen RSHS mengaku akan melakukan evaluasi agar peristiwa serupa tak lagi terjadi di kemudian hari.

Manajemen juga menyebut bahwa perwakilan dari RSHS telah menemui Nina secara langsung untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan.

"Dapat kami sampaikan bahwa Tim dari RSUP Dr. Hasan Sadikin telah melakukan kunjungan dan berkomunikasi dengan Bu Nina Saleha atas keluhan sebagaimana dimaksud dan keluhan tersebut telah terselesaikan dengan kekeluargaan," ucapnya.

"RSHS berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik serta melakukan perbaikan berkelanjutan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSHS," pungkas manajemen.

Sebelumnya, seorang ibu di Bandung viral di media sosial setelah mengaku bayinya sempat dibawa orang tak dikenal di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS). Peristiwa ini terjadi saat ia hendak membawa pulang bayinya, namun justru menemukan buah hatinya berada di tangan orang lain yang bukan perawat.

Kejadian tersebut diceritakan Nina Saleha yang menceritakan kasusnya di TikTok. Ia mengaku nyaris kehilangan bayinya di dalam lingkungan rumah sakit dan menduga ada praktik perdagangan anak dalam kasus tersebut.

Editor: Kuswandi
Artikel Terkait
Viral, Ibu Ini Cerita Bayinya Diberikan Perawat ke Orang Lain di RSHS, Duga Perdagangan Anak - Image
Berita Daerah

Viral, Ibu Ini Cerita Bayinya Diberikan Perawat ke Orang Lain di RSHS, Duga Perdagangan Anak

10 April 2026, 03.44 WIB

PN Bandung Kabulkan Restitusi untuk Korban Kekerasan Seksual Dokter Priguna di RS Hasan Sadikin, Jumlahnya Seharga Mobil - Image
Kasuistika

PN Bandung Kabulkan Restitusi untuk Korban Kekerasan Seksual Dokter Priguna di RS Hasan Sadikin, Jumlahnya Seharga Mobil

11 November 2025, 04.19 WIB

KDM Cecar RSHS Bandung Soal Sanksi Perawat dalam Kasus Bayi Dibawa Orang Tak Dikenal - Image
Berita Daerah

KDM Cecar RSHS Bandung Soal Sanksi Perawat dalam Kasus Bayi Dibawa Orang Tak Dikenal

10 April 2026, 20.53 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

