Viral, Ibu Ini Cerita Bayinya Diberikan Perawat ke Orang Lain di RSHS, Duga Perdagangan Anak

Ilustrasi bayi baru lahir (Freepik)
JawaPos.com - Seorang ibu di Bandung viral di media sosial setelah mengaku bayinya sempat dibawa orang tak dikenal di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS). Peristiwa ini terjadi saat ia hendak membawa pulang bayinya, namun justru menemukan buah hatinya berada di tangan orang lain yang bukan perawat.
Kejadian tersebut diceritakan Nina Saleha yang menceritakan kasusnya di TikTok. Ia mengaku nyaris kehilangan bayinya di dalam lingkungan rumah sakit dan menduga ada praktik perdagangan anak dalam kasus tersebut.
Nina merupakan pasien rujukan di RSHS. Sebelumnya, ia melahirkan di Rumah Sakit Universitas Padjadjaran pada 1 April, lalu bayinya dirujuk ke RSHS pada 5 April untuk penanganan lanjutan.
Pada hari kejadian, Nina sempat pulang untuk mengambil perlengkapan bayi. Pagi harinya, ia mendapat kabar bahwa bayinya sudah diperbolehkan pulang. Sambil menunggu, ia dan suaminya sempat keluar untuk makan.
Namun, firasat membuat Nina memutuskan kembali ke ruang perawatan. Setibanya di ruang tunggu, ia terkejut melihat bayinya sedang digendong orang lain yang tidak dikenalnya. Dalam kondisi panik, Nina langsung mengambil bayinya.
"Saya tanya 'kenapa gendong bayi saya?'. Terus ibu itu kayak kebingungan. Saya tahu itu bayi saya dari selimut dan pakaian yang saya siapkan," katanya dalam Bahasa Sunda yang sudah diterjemahkan.
Situasi sempat memicu keramaian dan para perawat berdatangan. Nina kemudian meminta penjelasan kepada petugas rumah sakit.
"Katanya saya sudah dipanggil, tapi enggak datang-datang. Tapi saya tanya lagi, 'kok bisa digendong orang lain? Yah, gitu aja jawabannya," ujarnya.
Tak hanya itu, Nina juga menyebut tak ada gelang pasien yang seharusnya berada di tangan bayinya. Saat ditanya ke perawat RSHS, ia mendapat jawaban bahwa hal itu untuk melindungi anak dari virus.
