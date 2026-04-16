Tak Masuk Akal, Ini Jawaban Suster RSHS Saat Ditanya Kenapa Memberikan Bayi Nina ke Orang Lain

JawaPos.com - Nina Saleha hampir saja kehilangan bayinya yang lahir pada 1 April 2026 lalu. Jika dia terlambat beberapa menit saja, bisa jadi Nina kehilangan buah hatinya untuk selama-lamanya.

Hal itu yang dirasakan Nina saat anaknya sudah dipegang oleh orang lain dan nyaris dibawanya keluar meninggalkan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Pada saat itu, Nina mencurigai anaknya dipegang W untuk dibawanya meninggalkan rumah sakit. Kecurigaan tersebut dia rasakan setelah dia berpapasan dengan W dan dia melihat selimut hingga pakaian yang dikenakan bayi yang dipegang W sama dengan yang dibawanya dari rumah.

"Saya lihat selimut bayinya, kenapa mirip sama selimut bayi saya, warnanya biru," kata Nina mengungkap awal kecurigaannya, dalam podcast di kanal YouTube Denny Sumargo.

Dia pun dengan cepat melihat ke dalam ruangan tempat bayinya berada di ruang inkubator. Nina tersentak karena bayinya sudah tidak ada di tempat.

Dia pun mengejar W dan menghentikan langkahnya supaya tidak terus berjalan untuk mengecek bayi yang dibawanya. Setelah dilihat, Nina kembali dibuat terkejut karena itu adalah bayinya.

"Saya langsung ke ibu itu, 'Bu tunggu saya lihat bayinya. Ini selimut, baju, topi, kayak punya anak saya. Ini anak saya, kenapa ada di ibu?'," cerita Nina.

Saat ditanya demikian, W hanya menjawab singkat." Iya gitu?," katanya.