Resep Roti Telur Panggang, Ide Sarapan dari Sisa Bahan di Kulkas



JawaPos.com - Punya beberapa bahan makanan yang tersisa di kulkas tetapi bingung mau diolah menjadi apa? Daripada dibiarkan terlalu lama, bahan-bahan tersebut bisa disatukan menjadi hidangan sederhana seperti roti telur panggang.

Resep roti telur panggang atau baked egg and bread ini dibagikan oleh akun Instagram @kupicookie. Konsepnya cukup fleksibel karena topping yang digunakan bisa disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah.

Roti tawar menjadi dasar hidangan, kemudian dipadukan dengan campuran telur dan susu yang dibumbui garam serta lada. Bagian atasnya dapat diisi berbagai sayuran, sosis, dan keju sesuai stok.

Pada resep ini, topping yang digunakan terdiri dari paprika tiga warna, sosis, brokoli, mozzarella, tomat, dan parsley. Sosis juga dapat diganti dengan bakso atau ayam jika bahan tersebut lebih mudah ditemukan di kulkas.

Bahan:

Bahan utama:

2 buah roti tawar

3 butir telur

100 ml susu, atau secukupnya

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Topping:

Paprika hijau, merah, dan kuning

Sosis

Brokoli

Keju mozzarella

Tomat

Parsley, opsional

Cara Pembuatan:

1. Potong roti tawar menjadi beberapa bagian atau sesuai kebutuhan, kemudian tata dalam loyang.

2. Pecahkan telur ke dalam wadah, lalu tambahkan susu, garam, dan lada. Kocok hingga seluruh bahan tercampur.

3. Tuangkan campuran telur ke atas roti hingga merata.

4. Potong paprika, sosis, brokoli, dan tomat sesuai selera. Tata seluruh topping tersebut di atas roti dan telur.

5. Tambahkan keju mozzarella dan parsley jika digunakan.

6. Panggang menggunakan api atas bawah pada suhu 170 derajat Celsius selama 30 menit.

7. Setelah matang, keluarkan dari oven dan sajikan selagi hangat.

Roti telur panggang bisa menjadi pilihan ketika ingin membuat sarapan atau camilan dari bahan-bahan yang sudah tersedia. Topping-nya tidak harus mengikuti satu komposisi karena bisa diganti sesuai isi kulkas dan bahan yang ingin segera digunakan.