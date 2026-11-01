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Penulis: Antara
Minggu, 1 November 2026 | 15.09 WIB

Cuaca Jakarta Cerah Pagi Ini, Tapi Ada Potensi Hujan Ringan Pada Sore Hari

ILUSTRASI: BMKG memperkirakan cuaca Jakarta sangat terik. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan. (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

ILUSTRASI: BMKG memperkirakan cuaca Jakarta sangat terik. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Cuaca Jakarta pagi ini dikatakan cerah. Namun, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan pada Minggu sore nanti.

Dilansir dari lama Instagram @infombkg, BMKG menerangkan, pada pagi hari, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan cerah, sementara Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu cerah berawan.

Sedangkan pada siang hari, empat wilayah yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu cerah berawan, sedangkan Jakarta Utara mengalami udara kabur, ykni kondisi langit terlihat samar, buram, akibat adanya partikel-partikel kecil kering yang melayang di udara.

Sore harinya, tiga wilayah di Jakarta yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara berawan, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur hujan ringan, sementara Kepulauan Seribu cerah berawan.

Adapun pada malam hari, seluruh wilayah kota administrasi dan kabupaten cerah berawan. Sementara itu, suhu udara ibu kota hari ini berkisar antara 27-28 derajat Celcius.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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