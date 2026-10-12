Prakiraan Cuaca Jakarta Senin: Hujan Sore hingga Malam Hari

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah di DKI Jakarta akan turun hujan pada Senin sore hingga malam hari.

BMKG melalui laman media sosial Instagram @infobmkg, Senin, menyebutkan, Jakarta Barat diprakirakan akan berawan tebal pada 07.00 WIB dan mulai berawan pada 10.00 hingga 13.00 WIB.

Cuaca di wilayah ini akan kembali berawan tebal pada 16.00 WIB. Memasuki malam hari pukul 19.00 WIB, wilayah tersebut diprediksi akan hujan ringan dan kembali berawan tebal pada 22.00 WIB.

Kemudian di Jakarta Pusat, cuaca akan berawan tebal pada 07.00 WIB dan mulai berawan pada 10.00 hingga 13.00 WIB.

Pada sore hari pukul 16.00 WIB, BMKG memprakirakan wilayah ini akan cerah berawan. Lalu pada pukul 19.00 WIB, wilayah tersebut diprediksi akan hujan ringan dan berawan tebal pada 22.00 WIB.

Sama seperti wilayah lainnya, di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur cuaca akan berawan tebal pada 07.00 WIB dan mulai berawan pada 10.00 hingga 13.00 WIB.

Hujan diprediksi akan mulai turun di dua wilayah tersebut pada 16.00 hingga 19.00 WIB. Hujan akan mulai mereda dan berubah menjadi berawan tebal pada 22.00 WIB.

Sementara itu di Jakarta Utara, cuaca diprakirakan akan berawan sejak 07.00 hingga 13.00 WIB. Meski sempat cerah berawan pada 16.00 WIB, wilayah tersebut diprakirakan akan kembali berawan pada 19.00 WIB dan berawan tebal pada 22.00 WIB.

Terakhir di Kepulauan Seribu, BMKG memprediksi hujan akan turun pada 07.00 WIB. Lalu cuaca akan berawan pada 10.00 WIB dan berangsur cerah berawan pada 13.00 hingga 16.00 WIB.