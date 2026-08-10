BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Akan Cerah Berawan pada Senin

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah DKI jakarta akan cerah berawan pada Senin (10/8).

BMKG melalui laman media sosial Instagram @infobmkg memprakirakan, pada pukul 07.00 WIB lima wilayah Jakarta akan cerah berawan kecuali Kepulauan Seribu yang diprakirakan berawan tebal.

Kemudian pada pukul 10.00 WIB, Jakarta Pusat diprakirakan cerah sementara wilayah Jakarta lainnya akan cerah berawan.

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Lalu pada 13.00 WIB, Jakarta Barat diprakirakan akan cerah sementara wilayah lainnya akan cerah berawan.

Memasuki sore hari pada 16.00 WIB, BMKG memprakirakan Jakarta Selatan akan berawan tebal, sementara Kepulauan Seribu akan cerah. Pada waktu ini, Jakarta Timur dan Jakarta Barat akan berawan sementara Jakarta Pusat dan Jakarta Utara akan cerah berawan.

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