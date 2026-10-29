Pedagang HP Berharap Pemerintah Beri Insentif agar Harga Ponsel Kembali Terjangkau

JawaPos.com - Pedagang ponsel di Pusat Grosir Cililitan (PGC) Jakarta berharap pemerintah memberikan insentif untuk membantu menekan harga ponsel yang terus mengalami kenaikan. Langkah tersebut dinilai dapat membuat harga ponsel kembali terjangkau bagi masyarakat.

Salah satu pedagang ponsel di PGC, Endang, mengatakan kenaikan harga ponsel belakangan ini turut memengaruhi penjualan. Dia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan berupa insentif, mengingat ponsel kini telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat.

“Nah, kita juga berharapnya insentif juga. Maksudnya tuh sekarang tuh kan handphone termasuk kebutuhan pokok gak sih? jadi sekarang tuh kita berharapnya kayak gitu sih, ada insentif yang menunjang dengan harga turun,” ujar Endang saat ditemui JawaPos.com di PGC, Jakarta pada Rabu (28/10).

Menurut Endang, kenaikan harga ponsel membuat perangkat dengan harga terjangkau semakin sulit ditemukan. Padahal, masih banyak masyarakat yang mencari ponsel baru dengan harga sekitar Rp 1 juta.

Dia menyebutkan sebelumnya masih tersedia ponsel Android baru dengan harga Rp 800 ribu. Namun, saat ini pilihan ponsel baru di kelas harga tersebut semakin terbatas.