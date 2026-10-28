Imbas RAM! Harga HP Naik Ratusan Ribu hingga Jutaan Rupiah, Pedagang di PGC Mengeluh

Jejeran ponsel yang dijual di PGC, Jakarta. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kebutuhan akan RAM semakin meningkat akibat perkembangan pusat data Artificial Intelligence (AI) yang semakin banyak. Hal ini pun turut membuat sejumlah perangkat yang membutuhkannya menjadi mahal, salah satunya ponsel pintar atau smartphone.
Hal ini turut dirasakan oleh para pedagang ponsel di Pusat Grosir Cililitan (PGC). Ternyata, harga ponsel yang semakin mahal membuat omzet penjualan mereka semakin menurun.
“Pastinya menurun. Peningkatan harga modalnya jauh, otomatis pembeli kan merasa kemahalan. Jadi kebanyakan nggak membeli,” curhat Athat kepada JawaPos.com sembari menunggu pelanggan di depan konter miliknya, PGC Cililitan, Jakarta, Rabu (28/10).
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Dia bercerita, sebelum adanya kenaikan harga, dirinya bisa menjual kurang lebih 50 ponsel. Hanya saja, saat terjadinya kenaikan, penjualannya berkurang 20 persen jadi paling banyak 40 ponsel.
Adapun kenaikan harga terjadi secara bertahap sejak Desember 2025. Kenaikan pun berlangsung perlahan dengan harga Rp 100-200 ribu. Hingga akhirnya, terhitung Desember 2025 sampai Oktober 2026, dia memperkirakan harga ponsel telah naik sekitar 40-60 persen.
“Kenaikan 40 persen sampai 60 persen. Hampir lebih dari setengahnya malah,” jelasnya.
Dia pun mencontohkan, salah satu ponsel yang mengalami kenaikan adalah Tecno Spark Go 3 yang awalnya dibanderol Rp 1,3 juta kini dibanderol seharga Rp 1,9 juta.
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Kemudian, untuk kategori ponsel mid-range yaini Poco X8 Pro untuk spesifikasi 8/256 dulu berada di angka Rp 5 jutaan. Namun, saat ini berada di harga Rp 6 jutaan.
Bahkan, ponsel yang baru keluar pada tahun ini seperti Samsung Galaxy S26 sudah langsung mematok harga mahal yang berbeda cukup signifikan dibanding seri terdahulunya.
“Kalau S26 dia udah langsung harga baru. Keluarannya beberapa bulan ini kan dia udah langsung harga mahal dibanding waktu pengeluaran S25,” ungkap dia.
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