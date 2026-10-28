7 Alasan Mengapa Seseorang Lebih Menarik Saat Berbicara Tanpa Bermain Ponsel Menurut Psikologi

seseorang yang berbicara tanpa ponsel / foto: Magnific/seventyfour

JawaPos.com - Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang yang benar-benar meletakkan ponselnya, menatap Anda, lalu mendengarkan tanpa sesekali memeriksa layar?

Hal sederhana seperti itu ternyata dapat membuat seseorang terlihat jauh lebih menarik.



Di zaman ketika ponsel hampir selalu berada di tangan, perhatian penuh kepada orang lain menjadi sesuatu yang semakin terasa berharga. Ketika seseorang memilih untuk tidak bermain ponsel saat sedang berbicara, perilaku tersebut tidak hanya menunjukkan sopan santun. Dari sudut pandang psikologi, perhatian penuh dapat memengaruhi bagaimana orang lain menilai kepribadian, kehangatan, rasa percaya, bahkan daya tarik sosial seseorang.



Menariknya, seseorang tidak harus memiliki penampilan sempurna, kemampuan berbicara luar biasa, atau selalu memiliki topik pembicaraan yang menarik. Terkadang, hal yang membuat seseorang terasa menyenangkan justru adalah kemampuannya untuk benar-benar hadir dalam sebuah percakapan.



Lalu, mengapa seseorang bisa terlihat lebih menarik ketika berbicara tanpa sibuk bermain ponsel?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (28/10), terdapat tujuh alasannya.



1. Memberikan kesan bahwa Anda benar-benar menghargai lawan bicara



Ketika seseorang sedang berbicara, tetapi lawan bicaranya terus melihat layar ponsel, muncul pesan sosial yang cukup kuat: "Apa yang ada di ponsel lebih penting daripada percakapan ini."



Meskipun sebenarnya orang tersebut mungkin hanya memeriksa notifikasi atau membuka media sosial sebentar, perilaku itu dapat ditafsirkan secara negatif.



Sebaliknya, ketika seseorang meletakkan ponselnya dan memberikan perhatian penuh, lawan bicara cenderung merasa lebih dihargai.



Dalam psikologi sosial, perhatian merupakan salah satu bentuk sumber daya yang sangat bernilai. Kita memiliki waktu dan kapasitas perhatian yang terbatas. Ketika seseorang bersedia memberikan perhatian tersebut kepada kita, hal itu dapat membuat kita merasa penting.



Itulah mengapa orang yang mendengarkan dengan serius sering kali terasa lebih menyenangkan untuk diajak berbicara.



Bukan karena ia selalu mengatakan sesuatu yang luar biasa, melainkan karena ia membuat kita merasa bahwa apa yang kita katakan layak untuk didengarkan.



Sederhananya, perhatian membuat seseorang merasa dihargai, dan perasaan dihargai dapat meningkatkan ketertarikan interpersonal.



2. Kontak mata membuat komunikasi terasa lebih hidup



Salah satu perbedaan terbesar antara berbicara dengan seseorang yang fokus dan seseorang yang sibuk dengan ponsel adalah kontak mata.



Ketika tidak terus-menerus melihat layar, seseorang memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan kontak mata secara alami.



Kontak mata memiliki peran penting dalam komunikasi nonverbal. Tatapan dapat menunjukkan perhatian, ketertarikan, keterlibatan, dan kesiapan untuk mendengarkan.



Bayangkan dua situasi.



Pada situasi pertama, Anda sedang bercerita. Orang di depan Anda sesekali menatap Anda, mengangguk, tersenyum, dan memberikan respons yang sesuai.



Pada situasi kedua, orang tersebut terus melihat layar ponsel sambil sesekali menjawab, "Oh," atau "Iya."



Secara emosional, kedua percakapan tersebut tentu terasa berbeda.



Pada situasi pertama, Anda kemungkinan merasa sedang benar-benar berbicara dengan seseorang.



Pada situasi kedua, Anda mungkin merasa seperti sedang berbicara kepada seseorang yang pikirannya berada di tempat lain.



Karena itu, kemampuan mempertahankan kontak mata secara wajar dapat membuat seseorang terlihat lebih percaya diri, hangat, dan menarik.



Namun, bukan berarti Anda harus terus menatap mata orang lain tanpa berhenti. Kontak mata yang terlalu intens juga dapat terasa tidak nyaman.



Yang lebih penting adalah tatapan yang natural dan menunjukkan bahwa Anda hadir dalam percakapan.



3. Anda terlihat lebih percaya diri



Ada sesuatu yang menarik dari seseorang yang tidak terus-menerus membutuhkan ponsel ketika sedang berada di tengah percakapan.



Ia terlihat nyaman dengan dirinya sendiri.



Ketika seseorang terus memeriksa ponsel, perilaku tersebut terkadang dapat memberikan kesan bahwa ia membutuhkan stimulasi lain agar tidak merasa bosan. Sebaliknya, seseorang yang mampu duduk, berbicara, mendengarkan, dan menikmati percakapan tanpa harus terus melihat layar dapat terlihat lebih tenang.



Ketenangan tersebut sering kali diasosiasikan dengan rasa percaya diri.



Orang yang percaya diri biasanya tidak merasa harus terus mencari distraksi. Ia dapat menikmati keheningan, mendengarkan orang lain, dan membiarkan percakapan berkembang secara alami.



Inilah salah satu alasan mengapa kemampuan untuk hadir sepenuhnya dapat membuat seseorang terlihat lebih berkarisma.



Karisma sendiri tidak selalu berarti berbicara paling banyak.



Kadang-kadang, orang yang paling berkesan justru adalah orang yang mampu membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekatnya.



4. Percakapan menjadi lebih mendalam



Ponsel bukan hanya mengganggu perhatian secara visual. Notifikasi, pesan, media sosial, dan berbagai aplikasi juga dapat menarik sebagian kapasitas mental kita.



Ketika perhatian terbagi, kemampuan untuk mengikuti percakapan secara mendalam bisa berkurang.



Misalnya, seseorang sedang bercerita mengenai masalah pekerjaannya. Jika Anda terus memeriksa layar, Anda mungkin tetap mendengar kata-katanya, tetapi kehilangan beberapa detail penting.



Akibatnya, respons yang diberikan menjadi lebih dangkal.



Sebaliknya, ketika ponsel disingkirkan, Anda memiliki lebih banyak ruang mental untuk memperhatikan cerita, emosi, ekspresi wajah, dan konteks pembicaraan.



Percakapan pun dapat berkembang menjadi lebih bermakna.



Anda mungkin mulai mengajukan pertanyaan lanjutan.



Anda mengingat detail yang sebelumnya diceritakan.



Anda memahami emosi di balik perkataan.



Dan ketika seseorang merasa bahwa Anda benar-benar memahami dirinya, hubungan interpersonal dapat menjadi lebih kuat.



Inilah mengapa seseorang yang mampu melakukan percakapan mendalam sering kali dianggap lebih menarik dibandingkan seseorang yang sekadar pandai berbicara.



Menarik bukan hanya tentang seberapa banyak Anda berbicara, tetapi seberapa baik Anda membuat orang lain merasa didengar.



5. Anda membuat orang lain merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri



Bayangkan Anda sedang menceritakan sesuatu yang cukup pribadi kepada seseorang.



Anda tentu ingin melihat bahwa orang tersebut benar-benar mendengarkan.



Jika ia terus melihat ponsel, Anda mungkin mulai ragu untuk melanjutkan cerita.



Sebaliknya, jika ia meletakkan ponselnya, mendengarkan, dan memberikan respons yang sesuai, Anda mungkin merasa lebih aman untuk terbuka.



Ini berkaitan dengan rasa diterima dalam interaksi sosial.



Ketika seseorang memberikan perhatian penuh, kita mendapatkan sinyal bahwa kita tidak sedang dihakimi atau diabaikan. Hal itu dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman.



Akibatnya, percakapan menjadi lebih autentik.



Orang mulai berbicara bukan hanya tentang hal-hal permukaan seperti pekerjaan, cuaca, atau aktivitas sehari-hari, tetapi juga tentang harapan, ketakutan, pengalaman, impian, dan pandangan pribadi.



Menariknya, hubungan yang terasa mendalam sering kali terbentuk bukan karena dua orang memiliki kehidupan yang sama, melainkan karena mereka merasa cukup aman untuk menunjukkan sisi diri yang sebenarnya.



Dan orang yang mampu menciptakan rasa aman tersebut biasanya akan lebih mudah disukai.



6. Anda terlihat lebih hadir secara emosional



Ada perbedaan antara mendengar dan benar-benar hadir.



Mendengar berarti menerima suara dan kata-kata seseorang.



Namun, hadir secara emosional berarti memperhatikan bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana orang tersebut mengatakannya.



Apakah ia terlihat senang?



Apakah suaranya berubah ketika membicarakan sesuatu?



Apakah ia tampak gugup?



Apakah sebenarnya ia sedang membutuhkan dukungan?



Hal-hal seperti ini lebih mudah ditangkap ketika perhatian tidak terbagi.



Ponsel dapat membuat seseorang kehilangan berbagai sinyal kecil dalam komunikasi. Padahal, sebagian besar makna dalam interaksi manusia tidak hanya disampaikan melalui kata-kata.



Ekspresi wajah, intonasi, gerakan tubuh, jeda, dan kontak mata semuanya memberikan informasi.



Ketika Anda memberikan perhatian penuh, Anda menjadi lebih responsif terhadap sinyal-sinyal tersebut.



Inilah yang membuat komunikasi terasa lebih manusiawi.



Seseorang mungkin tidak mengingat setiap kalimat yang Anda ucapkan. Namun, ia dapat mengingat bagaimana perasaannya ketika berbicara dengan Anda.



Jika ia merasa didengarkan, dipahami, dan dihargai, pengalaman tersebut dapat membuat Anda meninggalkan kesan yang positif.



7. Anda menjadi lebih langka di tengah budaya yang penuh distraksi



Ada alasan sosial yang tidak kalah menarik.



Saat ini, membawa ponsel ke mana-mana sudah menjadi hal yang sangat normal. Banyak orang terbiasa memeriksa notifikasi ketika sedang menunggu, makan, mengobrol, bahkan ketika menghadiri pertemuan.



Karena itu, seseorang yang mampu melepaskan diri dari layar untuk benar-benar berinteraksi dapat terlihat berbeda.



Dan sesuatu yang terasa berbeda sering kali lebih mudah mendapatkan perhatian.



Bayangkan berada di sebuah meja dengan lima orang. Empat orang sibuk melihat layar masing-masing, sementara satu orang benar-benar ikut dalam percakapan, mendengarkan, tertawa, dan memberikan respons.



Tanpa perlu mengatakan apa pun, orang yang terakhir itu mungkin terlihat paling "hadir".



Inilah salah satu bentuk daya tarik sosial yang sering tidak disadari.



Ia tidak berusaha keras untuk terlihat menarik.



Ia hanya memberikan sesuatu yang semakin jarang: perhatian yang utuh.



Ponsel sebenarnya bukan masalahnya



Namun, penting untuk tidak salah memahami hal ini.



Psikologi tidak mengatakan bahwa menggunakan ponsel saat berada bersama orang lain selalu buruk.



Ada situasi ketika seseorang memang perlu menjawab pesan, menerima panggilan penting, memeriksa sesuatu, atau menggunakan ponsel untuk mendukung percakapan.



Masalahnya bukan keberadaan ponsel.



Masalahnya adalah ketika ponsel terus-menerus mengambil alih perhatian pada saat orang lain sedang mencoba terhubung dengan kita.



Karena itu, yang perlu dibangun bukanlah aturan "jangan pernah menggunakan ponsel", tetapi kesadaran mengenai kapan kita seharusnya memberikan perhatian penuh.



Misalnya, ketika seseorang sedang menceritakan sesuatu yang penting, Anda dapat meletakkan ponsel di atas meja dengan layar menghadap ke bawah.



Ketika sedang makan bersama orang lain, Anda dapat mencoba menikmati percakapan tanpa memeriksa notifikasi setiap beberapa menit.



Ketika bertemu seseorang yang sudah lama tidak Anda jumpai, Anda dapat memberikan beberapa menit pertama tanpa gangguan layar.



Kebiasaan kecil tersebut dapat mengubah kualitas interaksi secara signifikan.



Menarik bukan berarti harus banyak bicara



Ada anggapan bahwa seseorang akan terlihat menarik jika ia pandai berbicara, lucu, memiliki banyak cerita, atau selalu memiliki sesuatu untuk dikatakan.



Padahal, daya tarik dalam interaksi sosial tidak hanya berasal dari kemampuan berbicara.



Kemampuan mendengarkan juga memiliki kekuatan yang besar.



Orang yang benar-benar mendengarkan dapat membuat percakapan terasa lebih seimbang. Ia tidak berusaha mendominasi. Ia memberikan ruang. Ia tidak buru-buru mengalihkan pembicaraan kepada dirinya sendiri.



Dan ketika seseorang berbicara kepada Anda, ia merasa bahwa dirinya memiliki tempat dalam percakapan tersebut.



Mungkin inilah salah satu bentuk daya tarik yang paling sederhana sekaligus paling kuat:



membuat orang lain merasa bahwa kehadiran mereka berarti.



Kesimpulan



Seseorang bisa terlihat lebih menarik ketika berbicara tanpa bermain ponsel bukan karena ponsel secara otomatis membuat seseorang menjadi tidak menarik.



Alasannya lebih dalam.



Ketika seseorang melepaskan ponsel dan memberikan perhatian penuh, ia menunjukkan penghargaan, menciptakan kontak mata, terlihat lebih percaya diri, membuka peluang untuk percakapan yang lebih dalam, menciptakan rasa aman, menjadi lebih peka secara emosional, dan menunjukkan kualitas yang semakin langka di era penuh distraksi: kemampuan untuk benar-benar hadir.



Pada akhirnya, daya tarik seseorang tidak selalu berasal dari wajah, pakaian, status, atau seberapa pintar ia berbicara.



Terkadang, daya tarik muncul dari hal yang jauh lebih sederhana:



ketika Anda berbicara dengannya, Anda merasa bahwa untuk beberapa saat, tidak ada hal lain yang lebih penting daripada percakapan itu.



