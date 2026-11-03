Jangan Sampai HP Mati total! Ini Cara Melindungi Ponsel Saat Musim Hujan

Ilustrasi HP yang terkena air hujan/Pexels
JawaPos.com-Saat musim hujan tiba, ada berbagai persiapan yang perlu anda lakukan, termasuk melindungi HP dan perangkat elektronik dari rembesan air hujan.
Seperti yang diketahui, air hujan dapat masuk melalui sejumlah bagian, seperti port pengisi daya, tombol volume, sampai lubang speaker. Jika air merembes ke bagian dalam, komponen elektronik berisiko mengalami kerusakan sampai korsleting.
Mengutip informasi dari laman erafone dan /iseven pada (3/11) sebagian perangkat elektronik telah dilengkapi dengan sertifikasi IP. IP rating tertinggi pada perangkat saat ini adalah 69.
Namun, perlu dipahami bahwa ketahanan terhadap air tidak bisa bersifat permanen. Seiring waktu kualitas IP perangkat bisa menurun akibat usia pemakaian.
Oleh karena itu, anda tetap perlu melakukan perlindungan tambahan untuk menjaga HP dari risiko kemasukan air, terutama saat hujan deras.
Berikut beberapa langkah yang dapat anda lakukan agar HP anda tetap aman dan terhindar dari gangguan dan kerusakan akibat air hujan.
Pantau ramalan cuaca
Saat cuaca sedang tidak bisa diprediksi, sebaiknya anda membiasakan diri untuk memeriksa perkiraan cuaca sebelum bepergian.
Langkah ini dapat membantu anda memperkirakan waktu keberangkatan dengan lebih tepat, sehingga bisa mengantisipasi kemungkinan turunnya hujan lebat selama perjalanan.
Selain itu, HP anda juga dapat mempersiapkan perlindungan tambahan agar HP anda tidak terkena air hujan secara langsung.
Pakai tas waterproof
Saat anda ingin melakukan perjalanan jauh, lindungi HP dan perangkat elektronik anda dengan tas anti air (Waterproof). Tas anti air ini dapat menjaga barang-barang di dalamnya supaya tetap kering meskiapun terkena air hujan.
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Jawa Pos
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