Tembok Teras LA Disulap dengan Mural Instagramable

JawaPos.com - Pemandangan berbeda terlihat di tembok besar Teras LA atau Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (23/10). Tembok yang biasa hanya berwarna putih disulap dengan mural yang instagramable.

Delapan muralis profesional bersama sekitar 10 warga setempat terlibat dalam kegiatan penciptaan seni mural di ruang publik tersebut. Pemilihan Teras LA sebagai lokasi mural dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta.

Ketua Jakarta Mural Community, MS Untung mengatakan, kegiatan ini dirancang untuk menghadirkan karya seni di ruang publik dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Untung mengatakan keterlibatan warga sangat penting. Pasalnya, mereka bukan hanya menyaksikan proses lahirnya sebuah karya, tetapi turut mengambil bagian dalam pembuatannya.

Dari keterlibatan itu, diharapkan tumbuh rasa memiliki terhadap lingkungan sekaligus kesadaran untuk menjaganya. "Ini kami lagi bikin kegiatan penciptaan seni di ruang publik berbasis kolaborasi masyarakat. Jadi kami menggandeng masyarakat untuk menggarap seni publik," ujar Untung, beberapa waktu lalu.

“Makanya kami melibatkan masyarakat, biar masyarakat juga ikut merasa membuat dan ikut merasa menjaga. Mereka kan terlibat. 'Oh, ini karya saya juga'," tambahnya.

Desain Mural lewat FGD

Desain mural ditentukan dengan mempertimbangkan masukan pedagang melalui Focus Group Discussion (FGD).

Unsur kuliner dan fauna ditampilkan sesuai karakter UMKM yang beraktivitas di lokasi tersebut.