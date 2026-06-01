Sebab Juni Adalah Bulannya Persebaya, Spanduk dan Mural Bertema Green Force Hijaukan Surabaya

Bonek membuat mural di kawasan Jalan Embong Malang, Surabaya pada Senin (1/6). (Dok. Diar Candra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Juni adalah bulan kelahiran dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Juni juga dikenang sebagai bulan Soekarno karena Presiden Indonesia pertama itu lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya.
Namun bagi Bonek, Juni adalah bulannya Persebaya Surabaya. Sebab, pada 18 Juni, klub kebanggaan arek-arek Surabaya itu merayakan hari lahirnya.
Sebagai bentuk perayaan ulang tahun Persebaya yang tahun ini berusia 99 tahun, Bonek pun menyambutnya dengan berbagai cara. Dari pantauan Jawa Pos.com pada Senin (1/6), spanduk raksasa dengan tema Persebaya dibentangkan di berbagai titik kota.
Mulai dari jembatan penyeberangan di area Menanggal, lalu di depan UIN Sunan Ampel, kawasan Wonokromo, area Basuki Rahmat, hingga Jalan Tunjungan. Dalam spanduk-spanduk tersebut para Bonek menyematkan harapannya.
Misalnya Kami Rindu Juara yang terpasang di jembatan penyeberangan Basuki Rahmat. Kemudian ada juga spanduk bertuliskan Kutantang Prestasimu di area Wonokromo. Lalu ada juga Meski Bumi Berguncang Kau Tetap Persebayaku di kawasan Kedungdoro.
Selain spanduk, komunitas-komunitas Bonek juga membuat mural. Salah satunya yang dilakukan kelompok Bonek Radikal x Sobat Kotor. Sejak Senin (1/6) sekitar pukul 10.00 WIB, tiga Bonek sudah membuat mural di tembok yang ada di Jalan Embong Malang.
Mereka adalah M. Imron, Andri Setiawan, dan Setyo Tri Wintoro. Pengerjaan mural pada tembok sepanjang 7 meter dengan tinggi sekitar 2 meter itu rampung sekitar pukul 15.00 WIB.
Dalam mural yang dibuat di tembok seberang Hotel 88 itu, Imron dkk mengabadikan dua pemain legendaris Persebaya, Bejo Sugiantoro dan Eri Irianto. Kedua pemain tersebut kini telah tiada. Eri berpulang pada 3 April 2000. Sedangkan Bejo pada 25 Februari 2025.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!
Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil
Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban
Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!