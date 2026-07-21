Perayaan HUT ke-99 Persebaya Semakin Berwarna, Citicon Live Mural Hadirkan Karya Seni di GBT

Ribuan Bonek dan Bonita disuguhkan atraksi kreatif melalui program Citicon Live Mural di area stadion GBT saat laga persahabatan lawan PSIS. (Istimewa)
JawaPos.com - Pertandingan 99th Anniversary Game antara Persebaya Surabaya melawan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7), tak hanya menyuguhkan pertandingan menarik di atas lapangan. Di balik kemeriahan laga tersebut, ribuan Bonek dan Bonita juga disuguhkan atraksi kreatif melalui program Citicon Live Mural yang berlangsung langsung di area stadion.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-99 Persebaya sekaligus hasil kolaborasi antara Persebaya dan Citicon. Para suporter dapat menyaksikan secara langsung proses pembuatan mural yang mengangkat semangat Green Force, identitas Kota Surabaya, hingga perjalanan panjang klub yang kini semakin dekat menuju usia satu abad.
Keberadaan live mural memberikan pengalaman berbeda bagi para penonton. Di tengah riuh dukungan sepanjang pertandingan, karya seni tersebut perlahan terbentuk dan menjadi salah satu daya tarik yang melengkapi suasana perayaan.
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Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persebaya Ram Surahman mengatakan, ingin menghadirkan pengalaman baru bagi para pendukung setiap kali datang ke stadion. "Kami ingin menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi Bonek dan Bonita dalam setiap pertandingan. Citicon Live Mural menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang menarik karena menggabungkan sepak bola, kreativitas, dan semangat kebersamaan yang selama ini menjadi bagian dari identitas Persebaya," ujar Ram Surahman.
Ram menambahkan, sepak bola tidak hanya berbicara soal pertandingan selama 90 menit, tetapi juga mampu menjadi ruang yang mempertemukan berbagai bentuk kreativitas. "Persebaya selalu terbuka terhadap berbagai kolaborasi positif. Kehadiran mural ini menunjukkan bahwa sepak bola juga bisa menjadi ruang berekspresi dan menginspirasi banyak pihak," kata dia.
Karya mural tersebut dibuat langsung oleh Luqman dari komunitas BIMS yang sebelumnya keluar sebagai pemenang Citicon Green Day Mural Edition. Di hadapan ribuan suporter, dia menuangkan konsep yang memadukan unsur Persebaya, Citicon, dan semangat perayaan ulang tahun ke-99 Green Force.
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Menurut Luqman, kesempatan berkarya di tengah atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. "Saya ingin menghadirkan karya yang mewakili semangat Persebaya, energi Bonek dan Bonita, serta perjalanan klub yang hampir memasuki usia satu abad. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga karena karya yang saya buat bisa disaksikan langsung oleh ribuan pendukung di stadion," ungkap dia.
Sementara itu, Sales & Marketing Manager Citicon Tyo Kuncoro menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi perusahaan terhadap perjalanan panjang Persebaya yang telah menjadi bagian penting dari masyarakat Surabaya.
Dia menilai kolaborasi ini juga menunjukkan bahwa material bangunan tidak hanya memiliki fungsi konstruksi, tetapi dapat menjadi media ekspresi seni yang bernilai. "Melalui Citicon Live Mural, kami ingin menunjukkan bahwa produk Citicon dapat menjadi bagian dari ruang kreatif yang menghadirkan inspirasi, sekaligus menjadi simbol kolaborasi positif antara dunia industri, seni, dan olahraga," tutur Tyo.
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