Rumah Kakek Roip dan Nenek Amanah di Bogor Nyaris Roboh, Kapolri Suyudi Bantu Bedah Rumah

JawaPos.com - Kisah pasangan lansia yang hidup di tengah keterbatasan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sangat menyentuh hati. Di usia senja, Kakek Roip (81) dan istrinya, Nenek Amanah (76), masih harus bertahan di rumah yang kondisinya memprihatinkan dan nyaris roboh.

Pasangan suami istri tersebut tinggal di Kampung Gunung Cabe, RT 04 RW 04, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Keduanya menjalani kehidupan sehari-hari dengan mengandalkan bantuan sosial pemerintah dan kepedulian warga sekitar.

Kondisi rumah yang sudah tidak layak huni membuat kehidupan mereka semakin berat. Di tengah keterbatasan ekonomi dan usia yang terus bertambah, keduanya membutuhkan bantuan agar bisa tinggal di tempat yang lebih aman.

Kabar mengenai kondisi pasangan lansia itu pun mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Melalui program kepedulian sosial yang diinisiasinya bersama Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia atau Indonesian Police Lovers Community, rumah pasangan tersebut direncanakan mendapat bantuan bedah rumah.

Kakek Roip Masih Bekerja Meski Berusia 81 Tahun Di usianya yang sudah menginjak 81 tahun, Kakek Roip selama ini masih berusaha mencari penghasilan dengan bekerja sebagai buruh tani serabutan. Ia mengandalkan pekerjaan yang diberikan warga untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama istrinya.

Namun, kondisi kesehatannya kini menjadi tantangan tersendiri. Menurut keterangan Mira, warga setempat yang juga bertugas sebagai bidan desa di Rumpin, penglihatan Kakek Roip mengalami gangguan serius.

Hasil pemeriksaan dokter, menurut Mira, menunjukkan bahwa Kakek Roip mengalami katarak. Kondisi tersebut membuat kemampuannya untuk melihat semakin terbatas, sehingga aktivitas sehari-hari dan upayanya mencari nafkah menjadi kian sulit.

"Beliau Kakek Roip hanya mengandalkan upah dari disuruh-suruh warga untuk bisa makan bersama istrinya," ujar Mira saat menceritakan kehidupan pasangan lansia tersebut.