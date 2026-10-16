Sempat Terdengar Teriakan, Ini Kronologi Perkelahian 2 Petugas SPPG di Bogor

JawaPos.com – Terjadi perselisihan yang melibatkan dua petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) asal Kabupaten Purwakarta di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor Utara pada Rabu (14/10). Insiden tersebut sempat menarik perhatian pegawai kantor setelah terdengar teriakan dari halaman.

Dilansir Radar Bogor (Jawa Pos Grup), kejadian itu berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB. Sejumlah pegawai SPPG dari Kabupaten Purwakarta diketahui datang ke kantor KPPG Bogor pada waktu tersebut.

Kepala KPPG Bogor Haidir menuturkan saat kejadian berlangsung dirinya tengah mengikuti rapat bersama sejumlah pimpinan KPPG lainnya di dalam kantor. Situasi kemudian berubah setelah terdengar suara teriakan dari area luar gedung.

“Beberapa saat kemudian, kami mendengar ada teriakan dari halaman luar kantor. Ternyata dua petugas SPPI asal Purwakarta tersebut sedang berselisih,” ujar Haidir.

Setelah mengetahui sumber keributan, Haidir bersama timnya segera turun tangan untuk memisahkan kedua petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tersebut. Keduanya lalu dibawa masuk ke dalam kantor sebagai upaya meredam situasi sekaligus memberikan teguran agar konflik tidak berlanjut.