Cawang Lumpuh Imbas Kecelakaan Truk, Cek Daftar Rute Transjakarta yang Terganggu

JawaPos.com - Layanan operasional bus Transjakarta mengalami keterlambatan kedatangan akibat kemacetan lalu lintas di kawasan Cawang Ciliwung pada Senin (19/10) pagi.

Kemacetan dipicu oleh insiden kecelakaan lalu lintas sebuah truk yang menabrak Mobile Concrete Barrier (MCB) di jalur busway.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi pada jam sibuk tersebut.

"Transjakarta menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan dan keterlambatan kedatangan bus yang terjadi di jam sibuk Senin pagi," ujar Ayu, Senin (19/10).

Daftar 15 Rute Transjakarta yang Terdampak

Insiden tersebut berdampak langsung pada kelancaran armada di area lintasan Cawang. Pihak manajemen mengonfirmasi setidaknya ada 15 rute dan koridor yang mengalami penyesuaian waktu kedatangan, antara lain:

Koridor Utama:

- Koridor 7: Kampung Rambutan – Kampung Melayu

- Koridor 9: Pinang Ranti – Pluit