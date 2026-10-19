Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Senin, 19 Oktober 2026 | 17.00 WIB

Cawang Lumpuh Imbas Kecelakaan Truk, Cek Daftar Rute Transjakarta yang Terganggu

ILUSTRASI. Sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling usai menabrak separator jalur busway di Jalan Latumenten, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (30/9) pagi. (Instagram @jktinfo) - Image

ILUSTRASI. Sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling usai menabrak separator jalur busway di Jalan Latumenten, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (30/9) pagi. (Instagram @jktinfo)

 

JawaPos.com - Layanan operasional bus Transjakarta mengalami keterlambatan kedatangan akibat kemacetan lalu lintas di kawasan Cawang Ciliwung pada Senin (19/10) pagi.

Kemacetan dipicu oleh insiden kecelakaan lalu lintas sebuah truk yang menabrak Mobile Concrete Barrier (MCB) di jalur busway.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi pada jam sibuk tersebut.

"Transjakarta menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan dan keterlambatan kedatangan bus yang terjadi di jam sibuk Senin pagi," ujar Ayu, Senin (19/10).

Daftar 15 Rute Transjakarta yang Terdampak

Insiden tersebut berdampak langsung pada kelancaran armada di area lintasan Cawang. Pihak manajemen mengonfirmasi setidaknya ada 15 rute dan koridor yang mengalami penyesuaian waktu kedatangan, antara lain:

Koridor Utama:

- Koridor 7: Kampung Rambutan – Kampung Melayu

- Koridor 9: Pinang Ranti – Pluit

- Koridor 10: Tanjung Priok – PGC

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Suporter PSS Meninggal Kecelakaan di Tol Madiun, Suporter Persebaya Siapkan One Minute Silence - Image
Sepak Bola Indonesia

4 Suporter PSS Meninggal Kecelakaan di Tol Madiun, Suporter Persebaya Siapkan One Minute Silence

Minggu, 18 Oktober 2026 | 21.34 WIB

Hendak ke GBT, Rombongan Suporter PSS Sleman Kecelakaan di Madiun, 4 Tewas - Image
Surabaya Raya

Hendak ke GBT, Rombongan Suporter PSS Sleman Kecelakaan di Madiun, 4 Tewas

Minggu, 18 Oktober 2026 | 19.13 WIB

Jasa Raharja Gelontorkan Rp 3,666 Miliar Sebagai Santunan untuk Korban Kecelakaan KM Virgo - Image
Bisnis

Jasa Raharja Gelontorkan Rp 3,666 Miliar Sebagai Santunan untuk Korban Kecelakaan KM Virgo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore