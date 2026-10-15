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Sabik Aji Taufan
Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.06 WIB

Jasa Raharja Gelontorkan Rp 3,666 Miliar Sebagai Santunan untuk Korban Kecelakaan KM Virgo

Petugas Jasa Raharja saat memberikan santunan kepada keluarga korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. (Istimewa)

 

JawaPos.com - PT Jasa Raharja (Persero) telah menggelontorkan Rp 3,666 miliar untuk korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Uang ini diperuntukan sebagai santunan korban meninggal dan penggantian uang pemakaman. 
 
Selain itu, Jasa Raharja juga menjamin biaya perawatan kepada 21 korban luka-luka. Perusahaan BUMN ini berkomitmen dalam memenuhi perlindungan bagi korban kecelakaan.
 
Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin mengatakan, hak korban akan dipermudah. Pencairan santunan dilakukan setelah proses identifikasi dan verifikasi dinyatakan lengkap. 
 
“Sejak awal kejadian, kami terus hadir dan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan para korban dan keluarga mendapatkan kepastian pelayanan. Bagi kami, setiap angka korban bukan sekadar data, tetapi merupakan keluarga yang membutuhkan perhatian, pendampingan, dan kehadiran negara di tengah situasi yang sulit,” ungkap Awaluddin, Kamis (15/10).
 
 
Berdasarkan perkembangan penanganan hingga 12 Oktober 2026, dari total 243 orang dalam daftar penumpang dan awak kapal (persons on board/POB), sebanyak 190 orang telah dievakuasi. Korban meninggal dunia tercatat sebanyak 82 orang dengan 5 orang masih diidentifikasi, sementara 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. 
 
Jasa Raharja mempercepat penyelesaian santunan. Proses ini mencakup pencocokan data manifest, identitas korban, hubungan keluarga, serta kelengkapan administrasi yang diperlukan sesuai ketentuan. 
 
Awaluddin mengatakan bahwa kecepatan pelayanan harus tetap diimbangi dengan ketepatan data dan kehati-hatian dalam proses verifikasi. Dengan demikian, setiap santunan dapat diserahkan kepada pihak yang benar-benar berhak tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas. 
 
“Ketika identitas korban dan ahli waris telah terverifikasi, kami segera menindaklanjuti pemenuhan haknya sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya. 
 
Jasa Raharja mencatat, penerima manfaat perlindungan tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.  
 
“Kami akan terus hadir dan bekerja bersama seluruh pihak, bukan hanya sampai hak korban terpenuhi, tetapi hingga seluruh proses penanganan korban dan keluarga dapat diselesaikan dengan sebaikbaiknya,” tutupnya. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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