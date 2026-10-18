Gudang Pembuatan Kapal di Kepulauan Seribu Kebakaran

JawaPos.com - Kebakaran melanda sebuah gudang peralatan pembuatan kapal fiber di Jalan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, pada Sabtu (17/10) malam.

“Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik yang terjadi di lokasi tersebut,” kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Minggu.

Dia menyebutkan kebakaran itu diketahui oleh warga yang sedang melintas dan melihat api yang membesar dari sebuah gudang peralatan pembuatan kapal fiber.

Karena api mulai membesar, warga tersebut segera mendatangi pos damkar Pulau Karya pada pukul 22.30 WIB untuk meminta bantuan pemadaman.

“Kami langsung menurunkan personel ke lokasi dan memulai aksi pemadaman pukul 22.41 WIB,” ujar Gatot.

Petugas mengerahkan satu unit kapal pemadaman Satria Biro 07 beserta sembilan personel untuk menangani kebakaran tersebut.

“Api berhasil dilokalisir dan masuk tahap pendinginan. Api berhasil dipadamkan setelah satu jam penanganan dan api berhasil dipadamkan pukul 23.41 WIB,” ungkap Gatot.