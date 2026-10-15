Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 16 Oktober 2026 | 06.05 WIB

Lapak Narkoba Kampung Ambon Terbakar usai Dibongkar, Polisi Duga "Perlawanan" dari Para Bandar

Polisi kembali menggerebek Kampung Ambon Cengkareng dan amankan sejumlah pengguna narkotika, Kamis (15/10). (Istimewa) - Image

Polisi kembali menggerebek Kampung Ambon Cengkareng dan amankan sejumlah pengguna narkotika, Kamis (15/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Area lapak liar bekas tempat penyalahgunaan narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat yang sebelumnya ditertibkan petugas gabungan kini ludes terbakar pada Rabu (14/10) malam.

Polisi mendalami dugaan adanya unsur kesengajaan sebagai bentuk perlawanan dari para bandar narkoba.

"Kita masih lakukan proses penyelidikan, apakah ini sengaja dibakar sebagai wujud perlawanan bandar narkoba terhadap peristiwa penggerebekan dan penangkapan yang kita lakukan, atau memang terbakar," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi, dikutip Kamis (15/10).

Hingga kini, pihaknya masih menyelidiki penyebab terbakarnya sisa-sisa bangunan lapak narkoba tersebut.

Nasriadi menegaskan, jika pembakaran ini terbukti merupakan ulah dari jaringan atau bandar narkoba yang terusik oleh tindakan tegas kepolisian, pihak Polres Metro Jakarta Barat tidak akan tinggal diam dan akan memburu para pelaku.

"Kalaupun itu merupakan ulah dari jaringan narkoba atau bandar narkoba yang terusik bisnisnya, kita akan cari dan kejar mereka sampai ke akar-akarnya," tegas Nasriadi.

Ia menuturkan, kepolisian tidak akan pernah tunduk maupun takut terhadap intimidasi dari para pelaku kejahatan narkotika.

"Polisi dalam hal ini tidak takut dengan bandar narkoba. Kita akan terus melakukan pemberantasan narkoba sesuai petunjuk dan perintah Bapak Kapolri serta Bapak Kapolda Metro Jaya," tuturnya.

Sebanyak tiga orang terluka dalam aksi penembakan dan penikaman di kawasan Jalan Tanggul Timur, seberang Kompleks Permata (Kampung Ambon), Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu sore.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kampung Ambon Digerebek Keempat Kalinya Bulan Ini, 7 Orang Positif Narkoba dan Sajam Disita - Image
Jabodetabek

Kampung Ambon Digerebek Keempat Kalinya Bulan Ini, 7 Orang Positif Narkoba dan Sajam Disita

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04.42 WIB

Bareskrim Polri Kejar Bandar Penyuplai Narkoba di Kampung Ambon dan Kampung Boncos - Image
Jabodetabek

Bareskrim Polri Kejar Bandar Penyuplai Narkoba di Kampung Ambon dan Kampung Boncos

Senin, 12 Oktober 2026 | 20.04 WIB

Tim Trauma Healing Turun Usai Penggerebekan Kampung Ambon dan Boncos Jakarta - Image
Jabodetabek

Tim Trauma Healing Turun Usai Penggerebekan Kampung Ambon dan Boncos Jakarta

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06.25 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore