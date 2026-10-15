Lapak Narkoba Kampung Ambon Terbakar usai Dibongkar, Polisi Duga "Perlawanan" dari Para Bandar

Polisi kembali menggerebek Kampung Ambon Cengkareng dan amankan sejumlah pengguna narkotika, Kamis (15/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Area lapak liar bekas tempat penyalahgunaan narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat yang sebelumnya ditertibkan petugas gabungan kini ludes terbakar pada Rabu (14/10) malam.
Polisi mendalami dugaan adanya unsur kesengajaan sebagai bentuk perlawanan dari para bandar narkoba.
"Kita masih lakukan proses penyelidikan, apakah ini sengaja dibakar sebagai wujud perlawanan bandar narkoba terhadap peristiwa penggerebekan dan penangkapan yang kita lakukan, atau memang terbakar," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi, dikutip Kamis (15/10).
Hingga kini, pihaknya masih menyelidiki penyebab terbakarnya sisa-sisa bangunan lapak narkoba tersebut.
Nasriadi menegaskan, jika pembakaran ini terbukti merupakan ulah dari jaringan atau bandar narkoba yang terusik oleh tindakan tegas kepolisian, pihak Polres Metro Jakarta Barat tidak akan tinggal diam dan akan memburu para pelaku.
"Kalaupun itu merupakan ulah dari jaringan narkoba atau bandar narkoba yang terusik bisnisnya, kita akan cari dan kejar mereka sampai ke akar-akarnya," tegas Nasriadi.
Ia menuturkan, kepolisian tidak akan pernah tunduk maupun takut terhadap intimidasi dari para pelaku kejahatan narkotika.
"Polisi dalam hal ini tidak takut dengan bandar narkoba. Kita akan terus melakukan pemberantasan narkoba sesuai petunjuk dan perintah Bapak Kapolri serta Bapak Kapolda Metro Jaya," tuturnya.
Sebanyak tiga orang terluka dalam aksi penembakan dan penikaman di kawasan Jalan Tanggul Timur, seberang Kompleks Permata (Kampung Ambon), Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu sore.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022