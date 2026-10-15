Lapak Narkoba Kampung Ambon Terbakar usai Dibongkar, Polisi Duga "Perlawanan" dari Para Bandar

JawaPos.com - Area lapak liar bekas tempat penyalahgunaan narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat yang sebelumnya ditertibkan petugas gabungan kini ludes terbakar pada Rabu (14/10) malam.

Polisi mendalami dugaan adanya unsur kesengajaan sebagai bentuk perlawanan dari para bandar narkoba.

"Kita masih lakukan proses penyelidikan, apakah ini sengaja dibakar sebagai wujud perlawanan bandar narkoba terhadap peristiwa penggerebekan dan penangkapan yang kita lakukan, atau memang terbakar," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi, dikutip Kamis (15/10).

Hingga kini, pihaknya masih menyelidiki penyebab terbakarnya sisa-sisa bangunan lapak narkoba tersebut.

Nasriadi menegaskan, jika pembakaran ini terbukti merupakan ulah dari jaringan atau bandar narkoba yang terusik oleh tindakan tegas kepolisian, pihak Polres Metro Jakarta Barat tidak akan tinggal diam dan akan memburu para pelaku.

"Kalaupun itu merupakan ulah dari jaringan narkoba atau bandar narkoba yang terusik bisnisnya, kita akan cari dan kejar mereka sampai ke akar-akarnya," tegas Nasriadi.

Ia menuturkan, kepolisian tidak akan pernah tunduk maupun takut terhadap intimidasi dari para pelaku kejahatan narkotika.

"Polisi dalam hal ini tidak takut dengan bandar narkoba. Kita akan terus melakukan pemberantasan narkoba sesuai petunjuk dan perintah Bapak Kapolri serta Bapak Kapolda Metro Jaya," tuturnya.