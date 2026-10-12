Bareskrim Polri Kejar Bandar Penyuplai Narkoba di Kampung Ambon dan Kampung Boncos

Kampung Ambon di Komplek Permata, Cengkareng, Jakarta Barat. (Istimewa)
Menurut Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Kristian Siagian, saat ini pihaknya tengah melakukan pengembangan untuk mendalami bandar narkoba yang memasok dua wilayah tersebut masih satu jaringan atau berbeda.
”Kami dalami penyuplai besar ke berbagai kawasan narkoba itu. Apakah merupakan satu jaringan atau berbeda, apakah jaringan satu sama lain terkait. Akan kami buru bandar besar,” kata dia dalam keterangan resmi pada Senin (12/10).
Agar perburuan tersebut berjalan dengan lanjar, Krist meminta dukungan dari masyarakat. Dia mengajak publik ikut membantu pemberantasan narkoba dengan cara menyampaikan informasi yang di temukan di wilayah tempat tinggal masing-masing.
”Kami sangat berharap sinergitas antara Polri dan stakeholder, terutama masyarakat terkait peredaran narkoba. Polisi bersama masyarakat berantas mata rantai bandar narkoba,” ajaknya.
Polisi Amankan 24 Orang dari Kampung Ambon dan Kampung Boncos
Sebanyak 24 orang diamankan dalam penggerebekan di Kampung Ambon dan Kampung Boncos, Jakarta Barat (Jakbar), pada Jumat (9/10). Rinciannya 16 orang diamankan dari Kampung Ambon dan 8 orang dari Kampung Boncos.
Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya Kombes Bismo Teguh Prakoso menyatakan bahwa petugas menyisir sejumlah lokasi dan menemukan sarana yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika. Mulai dari lapak, tempat kos, hingga kendaraan.
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Dalam penggerebekan tersebut, polisi melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, dan Satpol PP. Puluhan orang yang diamankan selanjutnya menjalani pemeriksaan. Petugas juga melakukan tes urine untuk memastikan mereka mengkonsumsi narkotika atau tidak.
“Yang jelas yang kami dapati saat ini tadi secara fakta ada lapak, ada yang menyewakan bong-bong tersebut, kemudian ada yang menyimpan di kos-kosan, ada yang menyimpan di dalam motor, dan lain sebagainya,” terang dia kepada awak media.
Polda Metro Jaya Lakukan Langkah Preventif dan Pendekatan Humanis
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