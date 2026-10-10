Tim Trauma Healing Turun Usai Penggerebekan Kampung Ambon dan Boncos Jakarta

Personel kepolisian menyapa anak-anak sebagai bentuk trauma healing dan pendampingan psikologis bagi warga di Kompleks Permata (Kampung Ambon) dan Kampung Boncos pada Sabtu (10/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Barat bersama Polda Metro Jaya menerjunkan tim trauma healing serta pendampingan psikologis bagi warga di Kompleks Permata (Kampung Ambon) dan Kampung Boncos pada Sabtu (10/10).
Hal ini dilakukan sehari pascaoperasi besar-besaran pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kedua kawasan tersebut.
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB ini bertujuan memulihkan rasa aman, meredam rasa cemas, sekaligus mendengarkan langsung aspirasi masyarakat usai tindakan penegakan hukum di lingkungan permukiman mereka.
Di Kompleks Permata, Kampung Ambon, Cengkareng, kegiatan dipusatkan di lapangan basket setempat.
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Agenda ini dihadiri langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombespol Nasriadi bersama Dirres PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombespol Rita Wulandari Wibowo.
Sejumlah pengurus RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga warga sekitar tampak memadati lokasi untuk berdialog secara terbuka mengenai dampak sosial penyalahgunaan narkoba terhadap kenyamanan keluarga.
Selain membuka ruang diskusi dan tanya jawab, petugas kesehatan turut disiagakan untuk memberikan pemeriksaan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Selain pendampingan psikologis, masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Petugas juga menyampaikan imbauan agar warga saling menjaga, mengingatkan, dan berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi, Sabtu (10/10).
Petugas juga melakukan aksi door-to-door atau sambang dialogis ke rumah-rumah warga.
Langkah ini diambil guna melihat dari dekat kondisi psikologis keluarga dan anak-anak pascaoperasi penggerebekan.
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