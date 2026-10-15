Viral Video Dugaan Penganiayaan di KPPG Bogor Utara, Polisi Turun Tangan

JawaPos.com - Aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Bogor Utara bersama pihak kecamatan menerjunkan tim untuk menyelidiki video aksi dugaan penganiayaan di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor Utara yang mendadak viral di media sosial pada Kamis (15/10).

Dalam potongan video viral tersebut, tampak seorang pria berkemeja biru muda diduga mencambuk seorang pria lainnya menggunakan benda menyerupai selang di area bangunan berpagar jeruji besi.

Dikutip dari Radar Bogor, Kapolsek Bogor Utara Kompol Enjo Sutarjo mengaku belum menerima adanya laporan resmi dari pihak korban maupun saksi.

Meski begitu, pihaknya telah bergerak di lapangan untuk mengumpulkan fakta awal.

"Belum ada laporan sampai saat ini. Kami lagi lidik dulu," ujar Kompol Enjo Sutarjo, Kamis (15/10).

Sebagai langkah awal, personel kepolisian telah dikerahkan guna memverifikasi lokasi yang tertera pada unggahan viral tersebut.

"Saya perintahkan untuk ngecek. Itu KPPG bukan SPPG, yang di sana mah KPPG," tambah Enjo.