Pasca Operasi Kampung Ambon, Polisi Ciduk 8 Orang di Pinggir Kali Kapuk Pulo 

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi memimpin operasi pemberantasan narkotika di kawasan Jalan Kristal Ujung, pinggir Kali Kapuk Pulo, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, pada Rabu (14/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Barat menangkap delapan orang yang diduga hendak bertransaksi narkotika di kawasan Jalan Kristal Ujung, pinggir Kali Kapuk Pulo, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, pada Rabu (14/10) malam pukul 21.00 WIB.

Penangkapan ini dilakukan tepat setelah polisi menggelar operasi pembersihan narkoba di kawasan Kampung Ambon.

Usai dibekuk di lokasi, seluruh terduga pelaku langsung digiring ke Polsek Cengkareng untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Dalam penanganan perkara ini, aparat turut menyita sejumah barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan aktivitas ilegal para terduga.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menuturkan, penyidik mengamankan lima unit sepeda motor dari berbagai merek serta tujuh unit telepon genggam jenis Android untuk kepentingan penyelidikan lebih dalam.

Berdasarkan pemeriksaan awal melalui tes urine, sebanyak tujuh orang dinyatakan positif mengandung zat yang terindikasi sebagai metamfetamina dan/atau amfetamina. Sementara itu, satu orang sisanya dinyatakan negatif.

Kombes Pol Nasriadi menjelaskan, kepolisian masih terus melakukan pendalaman perkara, termasuk mendalami keterangan dari para terduga serta meneliti barang bukti yang telah disita.