Dua Orang Meninggal akibat Ledakan di Gudang Buah Pasar Cimanggis, Gas Etilen Diduga Jadi Pemicu

Puluhan personel Satbrimob Polda Metro Jaya diterjunkan ke lokasi ledakan di area Pasar Cimanggis, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, pada Rabu (14/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Dua orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya luka-luka akibat ledakan dahsyat di sebuah ruko gudang buah di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (14/10).
Insiden yang merusak hingga empat blok ruko di sekitarnya ini diduga kuat bersumber dari tabung gas etilen berukuran 52 kilogram yang digunakan untuk mempercepat pematangan pisang. Seluruh korban kini telah dievakuasi ke tiga rumah sakit terdekat.
"Para korban luka saat ini sudah dievakuasi dan menjalani perawatan di tiga rumah sakit, yaitu RS Sari Asih, RS Fatmawati, dan RSUD Tangerang Selatan," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo, Rabu (15/10) malam.
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Mayoritas korban dalam insiden ini merupakan warga setempat serta pekerja yang tengah beraktivitas di sekitar lokasi.
Dahsyatnya daya ledak bahkan membuat setidaknya tiga hingga empat blok ruko di sekitarnya ikut mengalami kerusakan mendasar.
Berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan Unit Penjinak Bom (Jibom) di lokasi kejadian, petugas tidak menemukan adanya bahan peledak jenis bom di dalam area bangunan gudang buah tersebut. Petugas justru mengamankan sejumlah tabung gas dari luar bangunan.
Di titik dengan kerusakan paling parah, polisi menemukan tumpukan pisang mentah dalam jumlah besar beserta beberapa tabung gas etilen berukuran 52 kilogram.
Gas etilen sendiri merupakan senyawa yang umum dipergunakan dalam industri buah-buahan guna mempercepat proses pematangan.
Polisi Periksa Saksi dan Sterilkan Lokasi
Hingga Rabu malam, penyidik dari Polres Tangerang Selatan telah menginterogasi lima orang saksi guna mendalami kronologi serta mengusut pemicu pasti dari ledakan tersebut.
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