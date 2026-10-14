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Ryandi Zahdomo
Kamis, 15 Oktober 2026 | 04.03 WIB

Lantik 368 Pejabat Baru, Pramono Ungkap Jakarta Jadi Kota Pelajar Nomor 1

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 368 pejabat fungsional dari 13 perangkat daerah di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/10). (Istimewa) - Image

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 368 pejabat fungsional dari 13 perangkat daerah di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 368 pejabat fungsional dari 13 perangkat daerah di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/10).

Pejabat tersebut terdiri dari 16 jenis jabatan fungsional, dengan porsi terbesar diisi oleh tenaga pendidik. Dengan rincian 282 orang merupakan guru.

Pramono menegaskan, peran tenaga pendidik sangat vital dalam mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperluas akses pendidikan berkualitas bagi warga Jakarta.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada para guru, terutama guru fungsional yang baru dilantik hari ini. Karena Jakarta yang selama ini tidak pernah menjadi kota pelajar nomor satu, sekarang Jakarta menjadi kota pelajar nomor satu di seluruh Indonesia," ujar Pramono di Balai Kota, Rabu (14/10).

Pendidikan Sebagai Pemutus Rantai Kemiskinan

Menurut Pramono, sektor pendidikan memegang peranan kunci dalam menaikkan taraf hidup masyarakat. 

Pendidikan yang inklusif dinilai mampu membuka peluang bagi keluarga kurang mampu untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka.

Gubernur Pramono pun menginstruksikan para guru untuk tidak hanya fokus pada peningkatan mutu pembelajaran di kelas, tetapi juga aktif menciptakan lingkungan sekolah yang aman.

Ia menegaskan agar seluruh fasilitas pendidikan di Jakarta terbebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan (bullying), hingga pelecehan seksual.

Komitmen Infrastruktur dan Beasiswa Pendidikan

Guna menunjang kenyamanan belajar, Pemprov DKI Jakarta terus menggenjot perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Dari target rehabilitasi 19 gedung sekolah, sebanyak 18 gedung telah rampung dikerjakan, sementara satu gedung sisanya masih dalam tahap penyelesaian.

Editor: Sabik Aji Taufan
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