Kumpulkan 170 Kg Sampah hasil Plogging di CFD Sudirman, 195 Layanan Kesehatan Dimanfaatkan

JawaPos.com — Aksi memungut sampah sambil berolahraga atau plogging mengumpulkan 170 kilogram sampah dalam kegiatan GREAT PlogWell Day 2026 di kawasan Car Free Day Sudirman, Jakarta, pada 27 September 2026 lalu.

Kegiatan yang digelar Great Eastern Indonesia bersama OCBC itu juga mencatat 195 pemanfaatan layanan pemeriksaan kesehatan gratis oleh peserta dan masyarakat.

Dari total sampah yang terkumpul, sebanyak 153,71 kg berasal dari kegiatan plogging yang diikuti lebih dari 150 peserta. Bersama Rekosistem sebagai mitra pengelolaan sampah, sampah tersebut dikelola secara bertanggung jawab dan menghasilkan penghematan emisi karbon sebesar 78,13 kg CO2.

Aksi tersebut berlangsung di tengah tantangan pengelolaan sampah perkotaan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH mencatat timbulan sampah sekitar 29,2 juta ton per tahun, dengan 67,1% atau sekitar 19,6 juta ton di antaranya masih belum terkelola.

Roy Hendrata Gozalie, Direktur Pemasaran Great Eastern Life Indonesia, dalam keterangan tertulisnya mengatakan kegiatan yang memasuki tahun kedua ini dikembangkan dari GREAT Plogging Day menjadi GREAT PlogWell Day dengan menggabungkan aktivitas fisik, kepedulian terhadap lingkungan, dan kesehatan.

“Memasuki tahun kedua, kami memperluas GREAT Plogging Day menjadi GREAT PlogWell Day dengan memadukan kepedulian terhadap lingkungan dan wellness. Kami ingin menunjukkan bahwa kebiasaan sederhana untuk aktif bergerak, menjaga lingkungan, dan memperhatikan kesehatan, ketika dilakukan bersama, dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan,” ujar Roy.

Presiden Direktur Great Eastern General Insurance Indonesia Lee Pooi Hor menambahkan bahwa upaya pelestarian lingkungan perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan untuk mengambil bagian dalam pelestarian lingkungan, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga kesehatan,” ujar Lee.

Selain plogging, kegiatan tersebut menghadirkan aktivitas Zumba dan pemeriksaan kesehatan gratis meliputi pengecekan kesehatan dasar, indeks massa tubuh atau Body Mass Index (BMI), mata, gigi, hingga USG payudara.