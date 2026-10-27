Anggota DPRD DKI Ingatkan Sanksi Pelanggaran Sampah Harus Diimbangi Fasilitas TPS 3R

JawaPos.com - Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Ade Suherman, mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat penegakan aturan pengelolaan sampah melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026. Namun, ia mengingatkan agar penerapan sanksi diimbangi dengan penyediaan fasilitas pengolahan sampah dan pendampingan bagi masyarakat serta pelaku usaha, khususnya pedagang di pasar-pasar milik BUMD.

Anggota Fraksi PKS itu menegaskan penegakan disiplin merupakan bagian penting dari upaya mengurangi timbunan sampah Jakarta dan menekan volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang. Meski demikian, kewajiban memilah dan mengelola sampah dari sumbernya perlu didukung sarana yang memadai agar dapat diterapkan secara efektif.

“Kami mendukung upaya mewujudkan Jakarta yang bersih dan penindakan terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Tetapi, penegakan aturan harus berjalan beriringan dengan kesiapan fasilitas. Pemerintah perlu memastikan warga dan pelaku usaha memiliki akses terhadap sarana pengolahan sampah yang memadai,” ujar Ade lewat keterangannya, Selasa (27/10).

Ia mendorong Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memperbanyak fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) serta mengembangkan pengolahan sampah organik berbasis komunitas di kawasan permukiman padat, rumah susun, dan lingkungan kelurahan.

Menurutnya, pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pengangkutan menuju tempat pembuangan akhir. Pemilahan dan pengolahan sejak dari sumber perlu diperkuat agar sampah yang dibuang dapat ditekan secara bertahap.

“Kalau kita ingin mengurangi beban Bantargebang, sampah harus mulai diselesaikan dari sumbernya. Karena itu, fasilitas pengolahan harus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Jangan sampai masyarakat diwajibkan memilah, tetapi tidak memiliki sarana yang memadai untuk mengolah hasil pemilahannya,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi B yang membidangi perekonomian, perdagangan, BUMD, dan UMKM, Ade juga menyoroti kesiapan pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Pasar merupakan salah satu kawasan yang menghasilkan sampah organik dalam jumlah cukup besar, terutama dari aktivitas perdagangan bahan pangan dan usaha kuliner.

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Ade meminta Dinas Lingkungan Hidup bersama Perumda Pasar Jaya memberikan pendampingan kepada pedagang agar mereka memahami tata cara pemilahan dan pengelolaan sampah sesuai ketentuan. Pendampingan tersebut penting agar kebijakan pengelolaan sampah tidak menambah beban pelaku usaha kecil tanpa disertai solusi yang jelas.

“Pedagang pasar dan pelaku UMKM perlu mendapatkan edukasi serta pendampingan teknis. Jika masih ada kekurangan dalam penerapan aturan, pemerintah perlu menjelaskan langkah perbaikannya. Penegakan sanksi harus dilakukan sesuai ketentuan, secara konsisten dan adil, dengan tetap memperhatikan kesiapan fasilitas yang menjadi tanggung jawab pengelola,” katanya.